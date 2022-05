Il mese di maggio è sacro per i “vecchi” appassionati di serie tv: è il mese degli Upfronts, quando si decidono le sorti delle serie tv dei canali in chiaro (e non solo) e vengono presentati i nuovi progetti. Negli ultimi anni tutto è cambiato, l’esplosione delle piattaforme di streaming ha reso più complessa la presentazione dei palinsesti agli investitori pubblicitari, perchè la vita di una serie oggi va oltre la tv. Il canale in chiaro FOX è andato oltre non presentando alcun palinsesto.

“Quest’anno facciamo qualcosa di diverso, ci concentriamo sul nostro portfolio di show da offrire” ha spiegato il CEO Charlie Collier. Certo a complicare la situazione è subentrata l’incertezza sul futuro di 911 e The Resident.

Upfront 2022/23 FOX le serie tv rinnovate e cancellate

Charlie Collier, Chief Executive Officer di FOX Entertainment si è quindi presentato il 16 maggio agli investitori senza svelare un palinsesto per l’autunno 2022 e senza avere tra le mani il rinnovo delle due serie cardine della rete 911 e The Resident, entrambe dovrebbero essere rinnovate per una sesta stagione. Secondo le indiscrezioni che si rincorrono da giorni sui siti americani tra cui deadline, il rinnovo è praticamente certo per entrambi.

Le due serie tv sono prodotte da 20th Television cui la rete Fox non è più collegata, dopo l’acquisizione da parte di Disney. Le trattative si sarebbero arenate da un punto di vista economico e non creativo e l’accordo sarà trovato in questi giorni. Intanto è stato rinnovato lo spinoff 911: Lone Star, così come le comedy Welcome to the Flatch e Call Me Kat (entrambe inedite in Italia). Vediamo un breve riepilogo:

Serie Tv Fox Cancellate:

The Big Leap dopo 1 stagione

Our Kind of People dopo 1 stagione

Pivoting dopo 1 stagione

Serie Tv Fox Rinnovate:

911: Lone Star s.4

The Cleaning Lady s.2

Call Me Kat s.3

Welcome To Flatch s.2

Rinnovate le animate I Simpson, I Griffin, Bob’s Burger, The Great North, Housebroken

Particolarmente complessa la cancellazione di Pivoting, apprezzata dalla critica e con buoni numeri anche in streaming su HULU. Una decisione meramente economica visto che la rete aveva chiesto di ridurre i costi spostando la produzione da Los Angeles a Vancouver, proposta rifiutata dalle attrici Eliza Coupe, Ginnifer Goodwin e Maggie Q. La produzione 20th Television ha invece rifiutato l’idea di diminuire i costi di licenza.

Upfront 2022/23 FOX il palinsesto

Il palinsesto per l’autunno 2022 di FOX non è stato annunciato, probabilmente sarà rivelato nei prossimi giorni. Tra le serie tv in arrivo ci sarà la seconda stagione di Fantasy Island che sarebbe dovuta partire il 31 maggio ma che è stata rimandata all’autunno, così come la terza stagione del game Lego Masters.

Nel corso della prossima stagione torneranno talent e reality come Masterchef, The Masked Singer, So You Can Dance, Next Level Chef (che avrà lo slot post SuperBowl a febbraio 2023), Hell’s Kitchen, Gordon Ramsey’s Food Stars, Crime Scene Kitchen, Beat Shazam.

“Fox Entertainment è l’unica società ad avere la pubblicità come centro nevralgico” ha dichiarato Collier per rimarcare la differenza con gli altri canali tutti collegati a piattaforme di streaming a pagamento. In autunno dovrebbe arrivare anche Monarch il country music drama con Anna Friel e Susan Sarandon, cui si andranno aggiungere il drama antologico Accused e il poliziesco Alert prodotto da Jamie Foxx.

Upfront 2022/23 le nuove serie tv

Monarch – Drama

Ambientato in Texas, Monarch è un drama multi-generazionale nel mondo della musica country. Al centro la famiglia Roman a partire dalla matriarca Dottie interpretata da Susasn Sarandon, sposata con Albie (Trace Adkins musicista Country), un duo che ha creato un impero economico. Ma se Roman è sinonimo di autenticità, il regno è stato costruito su una bugia e quando tutto è a rischio l’erede al trono Nicolette “Nicky” (Anna Friel) farà di tutto per salvare la sua eredità.

La serie è prodotta da FOX Entertainment, scritta da Melissa London Hilfers con Jon Feldman come showrunner.

Accused – Drama

In lavorazione da tempo, Accused è l’adattamento di una serie della BBC. Un’antologia ambientata nelle aule dei tribunali, in cui in ogni episodio lo spettatore non sa nulla sull’accusato, sul suo crimine, sul perchè è in tribunale e a quel punto partiranno dei flashback dal suo punto di vista.

La serie è co-prodotta da Sony e Fox Entertainment, prodotta da Howard Gordon, Alex Gansa, David Shore.

Alert – Drama

Alert è un poliziesco con al centro gli agenti del dipartimento persone scomparse di Los Angeles. Quando il figlio dell’agente Nikki Parker scompare, decide di unirsi alla squadra per aiutare a cercare gli altri scomparsi mentre cerca di ritrovare suo figlio. Passano sei anni e l’ex marito Devon Zoellner, si presenta con una del figlio, ma è davvero lui? Alert unisce la storia della protagonista, alla classica formula procedurale con i casi di puntata. Creato da John Eisendrath è prodotto da Sony e Jamie Foxx. Ordinata direttamente a serie, quindi non ci sono dettagli sul cast o prime immagini.

Le serie animate

FOX ha ordinato Grimsburg una serie animata con Jon Hamm produttore e doppiatore del protagonista, Marvin Flute, abile detective che però non è ancora a capire la sua famiglia. Altra comedy animata è Krapopolis, creata da Dan Harmon (Rick & Morty) ambientata nell’antica Grecia con al centro umani, divinità e mostri che tentano di gestire una città.