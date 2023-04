Mentre Grey’s Anatomy si prepara ad un’altra annata di casi medici e sentimentali da proporre al proprio pubblico, per The Resident la corsa si conclude. Fox America ha infatti annunciato che la sesta stagione del suo medical drama è stata l’ultima: non ci sarà The Resident 7, e quindi la serie è stata cancellata.

A pesare sulla decisione ci sarebbe il caso di riscontro da parte del pubblico registrato proprio nell’ultimo ciclo di episodi, con una media (comunque niente male) di 6,9 milioni di telespettatori calcolati su una visione fino a sette giorni, in calo del 12% rispetto alla quinta stagione e del 35% rispetto alla prima.

The Resident è stato in questi anni una delle più piacevoli sorprese giunte dalla tv generalista statunitense, che nonostante spesso finisca all’ombra delle produzioni più pompate delle piattaforme sa ancora regalare storie interessanti. La serie, ambientata al Chastain Memorial Hospital di Atlanta, racconta tramite le vicende di medici specializzandi, Primari, infermieri e pazienti la complicata situazione del sistema sanitario americano.

I fan di The Resident, per quanto dispiaciuti dalla notizia della cancellazione, possono comunque dirsi soddisfatti di come la sesta (ed ora ultima) stagione si sia conclusa. Consapevoli del rischio che sarebbe stato il finale di serie, gli sceneggiatori hanno scritto un ultimo episodio che chiude quasi definitivamente le linee narrative dei vari personaggi.

Come finisce The Resident 6?

La puntata, dal titolo “All Hands On Deck”, è andata in onda in America nel gennaio scorso e da noi sarà pubblicata su Disney+ il 3 maggio. Nell’episodio, il protagonista Conrad (Matt Czuchry) si dichiara a Billie (Jessica Lucas), trovando il suo lieto fine, mentre Ian (Andrew McCarthy) risolve i suoi problemi di dipendenza e Leela (Anuja Joshi) e Devon (Manish Dayal) decidono di sposarsi.

Matt Czuchry in American Horror Story 12

Per un lavoro che si conclude, un altro inizia, per Matt Czuchry. L’attore, che abbiamo conosciuto prima per il ruolo di Logan in Una Mamma Per Amica e poi per quello di Cary in The Good Wife, ha rafforzato la sua popolarità proprio con The Resident, in cui si è reso protagonista di una storia d’amore tra il suo personaggio e quello dell’infermiera Nicolette (Emily VanCamp), conclusasi tragicamente con la morte di quest’ultima.

Dicevamo, per Czuchry si apre un altro set. Proprio nelle stesse ore in cui si annunciava la chiusura di The Resident, si è scoperto infatti che l’attore 45enne farà parte del cast di American Horror Story 12, la nuova stagione della serie antologica di FX prodotta da 20th Television, lo stesso studio dietro a The Resident. Il ruolo di Czuchry? È ancora top secret, così come il tema della prossima stagione.

Ora Fox punta tutto su Doc

Nei giorni scorsi vi abbiamo dato notizia che il network aveva ordinato il remake americano di Doc-Nelle Tue Mani, realizzando così un sogno per la fiction italiana, ovvero quello di diventare modello per un remake made in Usa e non viceversa come solitamente accade.

Si pensava che Doc avrebbe potuto fare parte di una serata medical di Fox, insieme a The Resident. La cancellazione di quest’ultima cancella questi piani, ma potrebbe permettere al remake della serie italiana di avere ancora più attenzione da parte del network, he avrà proprio in Doc il suo (per ora) unico medical drama in onda.