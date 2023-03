Leggendo questa notizia, ci sarà chi dirà “Evviva” e chi “Non ce ne libereremo mai”. O anche chi, rassegnat*, penserà che questa è una non-notizia. Perché la conferma di Grey’s Anatomy 20 non è un colpo di scena nel panorama delle serie tv made in Usa ma, appunto, una conferma, ormai una tradizione che si rinnova ogni anno.

Grey’s anatomy rinnovato per una stagione 20 (sempre più record)

La notizia è giunta nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo 2023: la Abc ha intenzione di assicurarsi almeno un’altra stagione di quello che è il medical drama di prima serata più longevo di sempre nella televisione americana. Una notizia scontata, scrivevamo, dal momento che nonostante la serie non registri più i numeri delle prime stagioni continua ad essere seguitissima, essendo la più vista della Abc nella fascia 18-49 anni e la quinta più seguita in generale nella stessa fascia d’età.

Sommando la prima visione degli episodi in tv (che raccolgono numeri poco più superiori ai 3 milioni di telespettatori) a quella dei successivi 35 giorni ed alle visualizzazioni sulle piattaforme streaming, l’ascolto medio di Grey’s anatomy 19 (tutt’ora in onda) è pari a 10,7 milioni di persone.

Ellen Pompeo sarà in Grey’s Anatomy 20?

A febbraio Ellen Pompeo ha salutato Grey’s Anatomy, con un addio a metà: il suo personaggio -come annunciato da tempo- non fa più parte del cast fisso, ma Pompeo resta produttrice esecutiva della serie e presta la sua voce fuori campo alla narrazione d’apertura e di chiusura di ogni episodio. Non solo: Meredith Grey tornerà in scena sicuramente per il season finale della diciannovesima stagione (previsto per il 18 maggio negli Stati Uniti), ma potrebbe comparire anche in un altro episodio prima del finale.

L’attrice, ad ora, non ha firmato nessun contratto per tornare nella prossima stagione, ma stando alle informazioni raccolte da Deadline Hollywood Pompeo potrebbe tornare ad interpretare la (ex) protagonista del medical drama anche nella prossima stagione, sempre in formato ridotto.

Una nuova showrunner per Grey’s Anatomy 20

La prossima stagione avrà anche una nuova showrunner: Krista Vernoff ha annunciato nei mesi scorsi il suo addio (per la seconda volta) alla serie. Al suo posto troveremo Meg Marinis, produttrice esecutiva della serie fin dalla quindicesima stagione e presente nello staff del programma fin dalla terza: fino ad oggi, ha scritto trentacinque episodi. Proprio il cambio di showrunner potrebbe favorire il ritorno nei nuovi episodi di Pompeo.

Il cast di Grey’s Anatomy 20

Ora che è stata annunciata la ventesima stagione, la Abc si metterà a lavorare sui rinnovi dei contratti del resto del cast. In particolare, sono in scadenza quelli di Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Camilla Luddington (Jo) e Caterina Scorsone (Amelia), mentre per Chandra Wilson (Bailey) e James Pickens, Jr. (Webber) non ci dovrebbero essere problemi. Sappiamo già, invece, che non rivedremo Kelly McCreary, la cui Maggie Pierce uscirà di scena in questa stagione.

La stagione 19 ha inserito nella trama numerosi nuovi specializzandi, che hanno dato nuova linfa alle dinamiche del Grey Sloan Memorial: Harry Shum Jr. (Blu), Adelaide Kane (Jules), Alexis Floyd (Simone), Niko Terho (Lucas) e Midori Francis (Mika). Anche per loro si prospetta un ritorno nei prossimi episodi, anche se non per tutti.

Quando esce Grey’s Anatomy 20?

Per vedere la prossima stagione dovremo attendere l’autunno: la Abc con ogni probabilità la manderà in onda da fine settembre o inizio ottobre. In Italia, invece, dovremo aspettare un po’ di più: a distribuire Grey’s Anatomy da un paio d’anni è in esclusiva su Disney+, che pubblica settimanalmente i nuovi episodi a circa un mese di distanza dalla messa in onda originale negli Stati Uniti.