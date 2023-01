Grey’s anatomy 19 sarà ricordata per essere la stagione degli addii clamorosi, sia davanti che dietro la macchina da presa. Se l’estate scorsa aveva giustamente fatto clamore la news della decisione della protagonista della serie Ellen Pompeo di fare un passo indietro e lasciare il medical drama (un addio a metà, visto che rimane come produttrice esecutiva e come voice over degli episodi), ora tocca al backstage, con l’addio a Grey’s anatomy 19 da parte di Krista Vernoff.

I fan della prima ora di Grey’s anatomy sanno già di chi stiamo parlando: per tutti gli altri, ve lo diciamo noi. Vernoff altri non è che la showrunner della serie, ovvero colei che guida la writer’s room e quindi gli sceneggiatori nella scrittura degli episodi di stagione.

Grey's Anatomy Ellen Pompeo dice addio a Grey’s Anatomy: “Lo spettacolo deve andare avanti” La carriera di Vernoff è legata a Grey’s anatomy in due fasi ben distinte: la sceneggiatrice aveva infatti lavorato alla serie fin dalle prime stagioni, per poi lasciare l’impegno nel 2011. Sei anni dopo, nel 2017, su chiamata di Shonda Rhimes, Vernoff è tornata a lavorare alla serie, così così al suo spin-off Station 19, di cui è poi diventata showrunner (il suo addio include anche questa serie). Durante la sua assenza dalla serie tv della Abc, Vernoff ha lavorato ad un altro cult, Shameless, il remake americano dell’omonima serie inglese in onda su Showtime.

“È stato un privilegio ricevere la fiducia per guidare Grey’s anatomy negli ultimi sei anni e Station 19 negli ultimi quattro”, ha commentato la sceneggiatrice. “Non sarà mai troppa la passione del fandom e l’impatto di queste serie nei cuori e nelle menti dei telespettatori”.

Sebbene sia Grey’s anatomy che Station 19 non abbiano ancora ricevuto in rinnovo ufficiale per la prossima stagione, Shondaland sta già pensando a chi potrà prendere il posto di Vernoff come showrunner: secondo TvLine, il nome più accreditato dovrebbe essere quello di Meg Marinis, produttrice esecutiva anche lei veterana del medical drama.

Sarà un addio per Vernoff? Lei ci scherza su:

“La prima volta che me ne sono andata, è stato per sette stagioni e la serie era ancora in onda quando mi è stato chiesto di tornare. Quindi non dico addio, perché sarebbe troppo triste. Ma dico ‘ci vediamo tra sette stagioni!'”.

L’ultimo episodio che Vernoff scriverà per la serie sarà il season finale, quello in cui dovrebbe tornare anche Pompeo, il cui personaggio ha deciso di lasciare Seattle, pur rimanendo inevitabilmente legata alle vicende del Grey Sloan Memoria Hospital. A proposito di Pompeo, il suo “addio” alla serie avverrà nella winter premiere di Grey’s Anatomy 19, in onda negli Stati Uniti il 23 febbraio prossimo (da noi poco dopo su Disney+).