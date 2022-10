Grey’s Anatomy 19 in Italia dal 2 novembre (in onore del Seattle Grace Mercy Death?)

Grey’s Anatomy 19 debutta giovedì 6 ottobre 2022 negli USA e si prepara ad arrivare anche in Italia. Stando alle prime recensioni in anteprima arrivate da oltreoceano, la serie cerca di tornare alle origini con una infornata di matricole che saranno le vere protagoniste, dal momento che l’unica sopravvissuta – o quasi – del cast originario si è presa praticamente un anno sabbatico. Non paga della Covid Edition passata praticamente a letto, ora Meredith Grey – o meglio Ellen Pompeo – ha fatto sapere che sarà presente solo in 8 puntate (probabilmente un terzo della 19esima stagione), un po’ perché impegnata su altri set, un po’ perché – probabilmente – sta cercando di convincere l’ABC a lasciarla andare e a staccare la spina a una moribonda Grey’s Anatomy. Certo è che la serie fa sempre ascolti e che il network non è molto disposto a lasciar perdere, ma anno dopo anno le trattative per un rinnovo diventano più complicate. Difficile però che la 19esima stagione sia l’ultima: a questo punto una bella cifra tonda e via col ventennio.

Ma diamo un’occhiata a quel che ci aspetta in Grey’s Anatomy 19.

Quando esce Grey’s Anatomy 19 in Italia?

La 19esima stagione di Grey’s Anatomy debutta in Italia mercoledì 2 novembre in esclusiva su Disney+ per gli abbonati al servizio.

Una data quella del 2 novembre che non si puà definire ‘neutra’ o non connotata nel nostro Paese: si ricordano i defunti e probabilmente è la miglior data di inizio che si possa immaginare per una serie che ha perso negli anni tutti i suoi principali protagonisti in modi per lo più violenti. Non a caso, quando ancora la serie aveva una ragion d’essere, l’allora Seattle Grace Mercy West – poi ribattezzato Grey+Sloan Memorial Hospital, per l’appunto – veniva soprannominato da Alex Karev e Cristina Yang “Seattle Grace Mercy Death“, vista la sequela infinita di incidenti, tragedie, morti che hanno decimato anche il cast protagonista.

Chissà che questa scelta non sia un modo per omaggiare la serie che fu. Più facile che si tratti del primo mercoledì utile per rilasciare le puntate lavorate e doppiate. Peccato.

Chi torna nella stagione 19 di Grey’s Anatomy?

Del cast originario sono ormai rimasti solo tre ‘porcellini’: Ellen Pompeo (Meredith Grey, anche se a scartamento ridotto), Chandra Wilson (Miranda Bailey, sempre più anima dell’ospedale) e James Pickens Jr. (Richard Webber, ormai ‘emerito’, come quei primari che non vogliono arrendersi alla pensione).

Ritroviamo i veterani Kevin McKidd (Owen Hunt), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman). Decisamente meno veterani, ma confermati, Jake Borelli (Levi Schmitt), Chris Carmack (Atticus Lincoln), Winston Ndugu (Anthony Hill). Torna anche Kate Walsh, l’amatissima dott.ssa Addison Montgomery, ultimo baluardo della serie che fu, mentre ricompaiono Scott Speedman nel ruolo del Dr. Nick Marsh, Jaicy Elliot in quello dell’ormai dottoressa Taryn Helm e anche Debbie Allen ormai sempre più in regia e sempre meno Catherine (già Avery) Fox.

Grey’s Anatomy 19, episodi

Non si sa ancora quante saranno le puntate di questa stagione. Per adesso sono state annunciati i titoli delle prime 6 puntate:

S19E01 – Everything Has Changed (Regia Debbie Allen, autore Krista Vernoff ) | Prima tv USA 6-10-2022 / Prima Tv Italia 2-11-2022

S19E02 – Wasn’t Expecting That (Regia Pete Chatmon) | Prima tv USA 13-10-2022

S19E03 – Let’s Talk About Sex | Prima tv USA 20-10-2022

S19E04 – Haunted | Prima tv USA 27-10-2022

S19E05 – When I Get to the Border | Prima tv USA 3-11-2022

S19E06 – Thunderstruck | Prima tv USA 10-11-2022

Grey’s Anatomy, dove vedere la serie in streaming

Le puntate di Grey’s Anatomy in streaming sono disponibili solo su Disney+, piattaforma OTT a pagamento.