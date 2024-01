Grey’s Anatomy, la reunion di Izzie e Alex agli Emmy 2023

Katherine Heigl e Justin Chambers si ritrovano a 14 anni dalla loro ultima volta in Grey’s Anatomy come presenters agli Emmy 2023

Fans di Grey’s Anatomy, Izzie e Alex stanno per tornare insieme. Almeno per qualche minuto.

Il merito è degli Emmy, che per i suoi primi 75 anni ha deciso di organizzare una serie di ‘mini-reunion’ per la gioia dei telespettatori più appassionati e per celebrare alcune delle serie più iconiche della storia della tv americana. E così lunedì sera, nel corso della cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 75 (che potrete seguire anche in Italia), Izzie Stevens e Alex Karev torneranno fianco a fianco, a 14 anni dal loro ultimo incontro televisivo.

Era il 2010, infatti, quando il personaggio di Izzie Stevens lascia Grey’s Anatomy, al termine della sua sesta stagione, dopo essere tendenzialmente morta, aver sposato Alex e averlo lasciato all’improvviso per cambiare vita lontano da Seattle. Quello di Alex Karev, invece, esce di scena – altrettanto improvvisamente – nella sedicesima stagione (AD 2020)per raggiungere l’amore della sua vita che nel frattempo è diventata madre di due gemelli con gli ovuli fecondati all’epoca della loro relazione.

A 14 anni dalla loro ultima scena insieme, quindi, Katherine Heigl e Justin Chambers si ritroveranno davanti al pubblico tv in qualità di presenter: la delegazione dal Grey-Sloan Memorial Hospital vedrà anche la presenza di Ellen Pompeo, ormai sempre meno presente nella serie che porta il suo nome, e i veterani – anzi le vere colonne – del programma, ovvero James Pickens Jr. (aka Richard Webber) e Chandra Wilson, o meglio l’immarcescibile Miranda Bailey.

Le altre reunion degli Emmy 75

La 75esima edizione degli Emmy Awards – posticipata al gennaio 2024 per lo sciopero di attori e sceneggiatori che ha agitato Hollywood nei mesi scorsi – avrà altre reunion celebrative. Sono attesi, infatti,Lorraine Bracco e Michael Imperioli per I Soprano, che festeggia i 25 anni dalla sua uscita, ;Calista Flockhart, Greg Germann, Peter MacNicol e Gil Bellows da Ally McBeal, Ted Danson, Kelsey Grammer, Rhea Perlman, John Ratzenberger e George Wendt da Cheers, giusto per citarne alcune.

Previsto inoltre un omaggio speciale per I Love Lucy, di cui sarà ricreata la celebre scena del nastro trasportatore nella fabbrica di cioccolatini: chi interpreterà i ruoli ricoperti all’epoca da Lucille Ball (Lucy) e Vivian Vance (Ethel) sarà una sorpresa.