I Primetime Emmy Awards 2023 sono la settantacinquesima edizione dei premi assegnati dalla Television Academy alle eccellenze dell’industria televisiva statunitense, condotti da Anthony Anderson, che andranno in onda anche in Italia, in diretta, dal palco del Microsoft Theater di Los Angeles.

Prevista per settembre 2023, quest’edizione degli Emmy è stata posticipata a gennaio 2024 a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori ad Hollywood.

Emmy Awards 2023: dove vederli

La 75esima cerimonia di consegna degli Emmy Awards andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic, e in streaming su NOW, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio.

Alle ore 1, avrà inizio il pre-show mentre alle ore 2 avrà inizio la cerimonia di premiazione che sarà disponibile sia in versione originale che con traduzione simultanea.

Emmy Awards 2023: ospiti, presenter

Tra i presenter di quest’edizione, ci saranno Christina Applegate, Jason Bateman, Quinta Brunson, Carol Burnett, Stephen Colbert, Dame Joan Collins, Jon Cryer, Charlie Day, Peter Dinklage, Coleman Domingo, Jodie Foster, Marla Gibbs, Brett Goldstein, Jon Hamm, Taraji P. Henson, Tom Hiddleston, Glenn Howerton, Ken Jeong, Natasha Lyonne, Rob McElhenney, Joel McHale, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Ke Huy Quan, Sheryl Lee Ralph, Tracee Ellis Ross, Holland Taylor, Juno Temple, Taylor Tomlinson e Hannah Waddingham.

Emmy Awards 2023: nomination, serie tv

Le candidature degli Emmy Awards sono state annunciate il 12 luglio 2023.

Succession ha ottenuto 27 nomination, conquistando il primo posto assoluto di nomination in questa edizione degli Emmy.

La seconda serie più nominata è The Last of Us, che ha ottenuto 24 nomination.

The White Lotus, invece, ha conquistato 23 nomination. Da segnalare, le candidature di Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco nelle categoria Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Di seguito, trovate tutte le nomination nelle categorie principali.

Miglior serie commedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

La fantastica signora Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mercoledì

Miglior serie drammatica

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Miglior miniserie

Lo scontro

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Daisy Jones & The Six

Fleishman a pezzi

Obi-Wan Kenobi

Miglior reality competitivo

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Miglior varietà talk show

The Daily show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

The Problem with Jon Stewart

Miglior varietà sketch show

A Black Lady Sketch Show

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Miglior attore protagonista in una serie commedia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior attrice protagonista in una serie commedia

Christina Applegate (Amiche per la morte – Dead to Me)

Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Mercoledì)

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Ecco a voi i Chippendales)

Evan Peters (Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Lo scontro)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Lizzy Caplan (Fleishman a pezzi)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Sciame)

Kathryn Hahn (Le piccole cose della vita)

Riley Keough (Daisy Jones & The Six)

Ali Wong (Lo scontro)

Miglior attore non protagonista in una serie commedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Miglior attrice non protagonista in una serie commedia

Alex Borstein (La fantastica signora Maisel)

Ayo Edebiri (The Bear)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Murray Bartlett (Ecco a voi i Chippendales)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer)

Joseph Lee (Lo scontro)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Lo scontro)

Jesse Plemons (Love & Death)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Annaleigh Ashford (Ecco a voi i Chippendales)

Maria Bello (Lo scontro)

Claire Danes (Fleishman a pezzi)

Juliette Lewis (Ecco a voi i Chippendales)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer)

Merritt Wever (Le piccole cose della vita)

Miglior regia in una serie commedia

Barry (Episodio “Wow”), Bill Hader

The Bear (Episodio “La recensione”), Christopher Storer

La fantastica signora Maisel (Episodio “Quattro Minuti”), Amy Sherman-Palladino

The Ms. Pat Show (Episodio “Don’t Touch My Hair”), Mary Lou Belli

Ted Lasso (Episodio “Addio, vi salutiamo), Declan Lowney

Mercoledì (Episodio “Mercoledì è un giorno triste”), Tim Burton

Miglior regia in una serie drammatica

Andor (Episodio “Lampi di ribellione”), Benjamin Caron

Bad Sisters (Episodio “La puntura”), Dearbhia Walsh

The Last of Us (Episodio “Molto, molto tempo”), Peter Hoar

Succession (Episodio “L’America decide”), Andrij Parekh

Succession (Episodio “Le nozze di Connor”), Mark Mylod

Succession (Episodio “Living+”), Lorene Scafaria

The White Lotus (Episodio “Arrivederci”), Mike White

Miglior regia in una miniserie o film

Lo scontro (Episodio “Figure di luce”), Lee Sung Jin

Lo scontro (Episodio “La grande fabbrica”), Jake Schreier

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (Episodio “Episodio uno”), Carl Franklin

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (Episodio “Ridotto al silenzio”), Paris Barclay

Fleishman a pezzi (Episodio “Tempo per me”), Jonathan Dayton e Valerie Faris

Prey, diretto da Dan Trachtenberg

Creative Arts Emmy 2023: vincitori

Nella 75esima edizione dei Primetime Creative Arts Emmy Awards, dedicata alla categorie “tecniche”, la serie più premiata è stata The Last of Us che ha vinto 8 premi.

La seconda serie più premiata è stata Welcome to Wrexham, con 5 premi, mentre con 4 premi, troviamo The Bear, Still: A Michael J. Fox Movie, Mercoledì e The White Lotus.

Da segnalare anche i premi consegnati agli italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani nella categoria Outstanding Casting for a Drama Series per The White Lotus.

Emmy Awards 2023: dove vedere le serie con più nomination

Le serie che hanno ottenuto più nomination in quest’edizione degli Emmy sono tutte visibili anche in Italia.

Su Sky e NOW, sono disponibili Succession, The Last of Us, The White Lotus e House of the Dragon.

Su Netflix, invece, sono visibili Mercoledì, Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Better Call Saul, Stranger Things, The Crown, Lo scontro e La stanza delle Meraviglie di Guillermo del Toro.

Le serie disponibili su Prime Video, invece, sono La fantastica Signora Maisel, Sciame, Daisy Jones and the Six, Il giurato e Gli anelli del potere.

Su Disney+, invece, troviamo The Bear, Abbott Elementary, Only Murders in the Building, The Mandalorian, Fleishman a Pezzi, Ecco a voi i Chippendales, Andor e Obi-Wan Kenobi.

Su Paramount+, invece, sono disponibili George & Tammy e Yellowjackets mentre su Apple TV+, infine, troviamo Ted Lasso, Black Bird, Bad sisters e Shrinking.