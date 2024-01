Nick Hofferman miglior guest star per The Last of Us, Judith Light per Poker Face porta la prima statuetta a Peacock

Creative Arts Emmy 2023: The Last of Us in testa, premiati gli italiani Vedovati e Giordani per The White Lotus

In attesa del 15 gennaio 2024 quando conosceremo i vincitori delle categorie principali dei PrimeTime Emmy 2023, i premi della tv americana, slittati di ben 5 mesi rispetto alla loro normale collocazione di settembre a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori, sono stati assegnati i Creative Arts Emmy. I premi fanno riferimento alla stagione televisiva a cavallo tra il 2022 e il 2023 e hanno visto subito HBO staccare gli avversari: 8 statuette per The Last of Us e 4 per The White Lotus. Proprio la seconda stagione della serie tv creata da Mike White in Italia trasmessa da Sky e HBO ha regalato soddisfazioni anche all’Italia con la vittoria di Francesco Vedovati e Barbara Giordani per il casting. Ma vediamo nel dettaglio i primi premi assegnati.

Creative Arts Emmy 2023, le indicazioni per gli Emmy

Le serie tv più nominate in vista degli Emmy 2023 erano Succession con 27 nomination, The White Lotus con 23 (tra cui Simona Tabasco e Sabrina Impacciatore come non protagoniste) e The Bear con 13. I Creative Arts Emmy spesso offrono un’indicazione su quelli che poi saranno i premi principali. In particolare è interessante la correlazione tra la vittoria per i casting e quella per le rispettive categorie principali. Nell’edizione precedente Succession aveva vinto come casting per un drama per poi trionfare una settimana dopo come miglior drama, The White Lotus concorreva come miniserie/antologia e ha vinto sia come casting che come migliore della sua categoria.

La discrepanza c’è stata tra Abbott Elementary che vinse come miglior casting di una comedy e Ted Lasso che vinse come Best Comedy. Ma negli anni precedenti c’era sempre stata concordanza tra le due vittorie.

Nell’edizione dei Creative Arts Emmy il miglior casting per un drama è andato a The White Lotus, con la vittoria dei responsabili di casting italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani, che ha sconfitto il favorito Succession che aveva vinto per i casting sia della seconda che della terza stagione. Chi vincerà come miglior drama? Il cast migliore tra le miniserie/antologie è quello di Beef – Lo Scontro di Netflix, mentre tra le comedy vince The Bear (e in entrambi i casi si sente già aria di trionfo tra 7 giorni).

Creative Arts Emmy i vincitori

Sono tanti i premi assegnati durante i Creative Arts Emmy, tra questi sono state assegnate anche le statuette per le migliori guest star. Nella commedia hanno vinto Sam Richardson per Ted Lasso e Judith Light per Poker Face (inedita in Italia) riuscendo a far vincere il primo Emmy alla piattaforma di Universal Peacock. Tra i drama vince The Last of Us con Storm Reid e Nick Offerman favorito per la vittoria fin da quando è andato in onda l’episodio con Bill e Frank (Murray Bartlett).

The Last of Us ha vinto anche per gli effetti visivi, per l’editing sonoro e fotografico e in altre categorie tecniche, portando a casa 8 statuette. Quattro premi per Mercoledì di Netflix tra cui anche una per la sigla di testa e per la colonna sonora. Due statuette ottenute da The Marvelous Mrs. Maisel e Daisy Jones & The Six, premiati anche gli stunt di The Boys.

© Chuck Hodes/FX

La classifica per Serie

The Last of Us, HBO/SKY – 8

The Bear, FX/Disney+ – 4

Mercoledì, Netflix – 4

The White Louts, HBO/SKY – 4

Beef, Netflix – 3

Daisy Jones & The Six, Prime Video – 2

Ted Lasso, Apple TV+ – 2

The Marvelous Mrs. Maisel, Prime Video – 2

Dai Creative Arts Emmy ai Primetime Emmy 2023, quando ci sono?

L’appuntamento con la serata di premiazione degli Emmy è per lunedì 15 gennaio 2024 in diretta su FOX negli USA. In Italia al momento, come i Golden Globes, non dovrebbe essere trasmessa.

Creative Arts Emmy 2023 – Cosa sono

I premi per la tv americana sono sempre più spezzettati, ci sono gli Emmy per le News, quelli per i programmi per bambini, senza contare quelli per la tv internazionale, quelli per la tv del daytime. Ma da sempre la settimana prima degli Emmy veri e propri, divisi in due serata si vengono assegnati i Creative Arts Emmy. Durante queste due serate vengono assegnati i premi tecnici, al montaggio, agli effetti speciali, ma anche ai casting e alle guest star di drama e comedy. La premiazione per la stagione televisiva 2022/23 è stata ritardata per gli scioperi di sceneggiatori e attori e le due serate dei Creative Arts Emmy si sono svolte il 6 e 7 gennaio 2024.