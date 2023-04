911: Lone Star su Disney+ la quarta stagione: le storie dei pompieri del Texas si fanno sempre più personali

Dopo l’avventura da imprenditore folle e visionario in Unstable su Netflix, Rob Lowe lo ritroviamo nei panni del capitano Owen Strand in 911: Lone Star lo spinoff di 911 prodotto da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear per il canale in chiaro americano FOX. In streaming su Disney+ in Italia da mercoledì 12 aprile 2023 sono disponibili le nuove puntate in chiaro della quarta stagione della serie. Diciotto nuove puntate che hanno debuttato lo scorso gennaio su FOX tra catastrofi, emergenze e storie sempre più personali per i protagonisti.

911 Lone Star 4 la trama, le anticipazioni

911: Lone Star è un procedurale d’azione costruito sulle situazioni d’emergenza che pompieri e paramedici di Austin in Texas affrontano ogni giorno. A differenza della gestione di Los Angeles (ma anche di Seattle guardando Station 19), in Texas c’è una separazione tra pompieri e paramedici. Le due unità lavorano insieme nella stessa stazione ma ciascuna ha un proprio capitano, Strand per i pompieri e Tommy Vega (Gina Torres) per i paramedici. I pompieri quindi sul campo non affrontano anche emergenze mediche e non c’è interscambio dei compiti come vediamo in altre serie di questo genere.

La serie, come la stessa 911, è caratterizzata dall’alternarsi di puntate con situazioni al limite del catastrofico ad altre più leggere con casi più semplici da risolvere e da gestire. Spesso anche gli stessi protagonisti si ritrovano in pericolo di vita sopravvivendo in modi “quasi miracolosi”. La quarta stagione si apre con una tempesta di fulmini, vedremo Strand collaborare con l’FBI, Marjan Marwani (Natacha Karam) alle prese con un avventura personale, TK e Carlos preparare il proprio matrimonio e il ritorno di un vecchio personaggio che metterà qualcuno in pericolo. Pronti per le nuove avventure di Lone Star?

911 Lone Star è il parco giochi di Rob Lowe, l’attore si diverte nei panni del capitano Owen Strand come si evince guardano gli episodi della serie. I personaggi bonari e arroganti, eroici e poco umili sono evidentemente nelle sue corde e non fa nulla per nasconderlo. La serie tende sempre più a discostarsi dalle diverse emergenze per concentrarsi sulle avventure dei protagonisti. Addirittura il capitano Strand ha una luna storyline parallela in cui quasi non mette mai piede in caserma. Lone Star è così, prendere o lasciare.

Arrivato al quarto anno un procedurale ha una sua struttura ben definita e i personaggi sono ormai familiari agli spettatori che gioiscono per i loro successi, soffrono per i loro dolori. La formula della serialità settimanale sta tutta qui, creare un ambiente confortevole per lo spettatore dove sentirsi a casa e ritrovare volti conosciuti senza dover ogni volta imparare nomi diversi e ricordarsi nuovi personaggi e nuove storie. 911 e il suo spinoff Lone Star aggiungono situazioni sempre estreme al limite dell’assurdo anche se mai totalmente improbabili. Un modo per stupire chi guarda cercando di evitare che possa distrarsi.

911 Lone Star 4 il cast

Come anticipato Rob Lowe è ancora una volta il capitano Owen Strand accanto a lui Gina Torres in quelli del capitano Tommy Vega responsabile dei paramedici. Tornano tutti gli attori visti nelle precedenti stagioni Ronen Rubinstein è il figlio di Owen, TK Strand, Sierra McClain è Grace Ryder operatrice del centralino del 911, sposata con Judd interpretato da Jim Parrack. Natacha Karam è Marjan Marwani, Brian Michael Smith è Paul Strickland, Rafael L. Silva è Carlos il compagno di T.K.

911 Lone Star 4 la programmazione

La quarta stagione di 911 Lone Star è composta da 18 episodi che saranno rilasciati settimanalmente suDisney+ e quindi faranno compagnia al pubblico italiano per più di 4 mesi. La serie viene anche trasmessa in chiaro da Rai 2 ma ad Aprile 2023 ancora deve debuttare la terza stagione che probabilmente vedremo in estate insieme alla quinta di 911.

911 Lone Star 5 si farà?

Il rinnovo ancora non è stato annunciato, ma è facile immaginare che ci sarà una quinta stagione di 911 Lone Star, tra le serie tv più viste di FOX. Naturalmente devono prima essere superate alcune difficoltà relative agli accordi economici tra la rete Fox e lo studio 20th Tv.