Seconda stagione per la nuova squadra di NCIS: Hawaii, l’ultimo nato tra gli spinoff di NCIS ambientato nell’isola degli Stati Uniti d’America e il primo con una protagonista femminile a guidare la squadra di agenti della marina militare americana. La formula dell’universo NCIS non cambia, con i diversi casi su cui indagare che coinvolgono membri dell’esercito americano, ma cambia il modo di raccontare i personaggi, con uno sguardo rivolto anche alla vita personale dell’agente Jane Tennant. Chrisophe Silber che in passato aveva sviluppato anche lo spinoff di New Orleans, è il creatore della serie. NCIS Hawaii 2 è in onda il venerdì alle 22 subito dopo NCIS 20.

NCIS Hawaii 2 in Italia, gli episodi su Rai 2

Venerdì 13

2×01 Oscura Torma: l’episodio conclude il crossover con NCIS, gli agenti Nick Torres e Jessica Knight arrivano alle Hawaii con Jane ed Ernie, la squadra di Washington collabora con quella locale per ricercare gli uomini che hanno incastrato l’agente Parker. In parallelo devono impedire un attacco contro i militari del RIMPAC (The Rim of the Pacific Exercises), che organizza imponenti esercitazioni militari nel Pacifico. Ma scopriranno un oscuro segreto.

NCIS Hawaii 2 il cast

Il cast di NCIS Hawaii è guidato da Vanessa Lachey che interpreta l’agente Jane Tennant la prima alla guida di una squadra NCIS, Kian Talan è suo figlio Alex. Nel cast troviamo anche Alex Tarrant nei panni di Kai Holman, Noah Mills in quelli di Jesse Boone, amico e vice di Jane, ex detective della omicidi di Washington. E poi Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara anche lei agente NCIS, Jason Antoon è Ernie Malik l’esperto di computer, Tori Anderson è Kathrine Marie Whistler.

L’universo NCIS

NCIS Hawaii è il quarto spinoff dell’universo della serie, nato nel 2021 sulla scia della riscoperta dei franchise come ancoraggio della programmazione dei canali generalisti in chiaro americani, capaci di mantenere ascolti stabili e rassicurare il pubblico. La serie ha avuto un suo pilot autonomo e non nasce quindi con un backdoor pilot di NCIS (il backdoor pilot è un episodio di una serie che funge da episodio di lancio di un’altra serie tv). Una modalità usata in passato per il lancio di altri spinoff e con cui è nata la stessa NCIS da una costola di JAG avvocati in divisa. Nel corso della stagione 2 è stato realizzato un evento crossover triplo con NCIS e NCIS Hawaii.

NCIS Hawaii 2 quante puntate sono?

Il numero di episodi di NCIS Hawaii 2 non è ancora stato annunciato in modo definitivo da CBS ma è molto probabile che saranno 22 come la stagione precedente.

NCIS Hawaii dove viene girata?

Impossibile ricreare le Hawaii in Canada (dove si girano molte delle serie tv americane), NCIS Hawaii viene realizzata direttamente sull’isola, sfruttando i set e le strutture realizzate per Hawaii Five-0, serie tv della stessa CBS, chiusa nel 2020.

NCIS Hawaii su Rai Play

Gli episodi di NCIS Hawaii 2 sono in streaming su Rai Play sia in modalità live nella pagina della diretta di Rai 2 che on demand nei giorni successivi (ma restano in streaming per un periodo limitato). Per il momento la serie non è ancora arrivata su nessuna piattaforma di streaming.

NCIS Hawaii 3 si farà?

La stagione 2 di NCIS Hawaii è attualmente in corso negli Stati Uniti su CBS e non ci sono ancora notizie su un suo eventuale rinnovo per la stagione 3 anche se essendo la serie “appena nata”, appare molto probabile.