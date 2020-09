Neanche il Covid-19 ha fermato la storia d’amore tra i protagonisti de L’Allieva 3: la terza stagione, in onda da oggi, 27 settembre 2020, alle 21:25 su Raiuno con la prima puntata, era infatti in produzione quando il lockdown si è abbattuto sul nostro Paese. A giugno, però, la serie targata Endemol Shine Italy e Rai Fiction è tornata sul set per completare il proprio lavoro.

Il risultato sono dodici nuovi episodi, in sei prime serate, su cui Raiuno punta molto, tant’è che ne ha anticipato la messa in onda da novembre a settembre. D’altra parte, le repliche della seconda stagione, trasmesse la primavera scorsa, hanno ottenuto ascolti eccellenti, segno che il pubblico è molto affezionato alle vicende tratte dai libri di Alessia Gazzola.

Ora è finalmente arrivato il momento di scoprire come procederà tra Alice (Alessandra Mastronardi, qui l’intervista di Blogo) e Claudio (Lino Guanciale, qui l’intervista di Blogo) e se, soprattutto, convoleranno a giuste nozze.

Cosa succede nella prima puntata de L’Allieva 3?

Lo scopriremo solo a fine stagione, anche se, nel primo episodio, “Arabesque” (dall’omonimo romanzo della Gazzola, disponibile anche in e-book), Claudio farà finalmente la proposta ad Alice, seppur a modo suo. La protagonista, intanto, è diventata ufficialmente medico legale: Sergio (Giorgio Marchesi), scampato all’attentato della seconda stagione, la chiama per la sua prima perizia. Alice dovrà collaborare anche con Silvia (Chiara Mastalli), ora diventata Vice Questore.

Una giovane ballerina è stata trovata morta nell’attico sopra la sua scuola di danza: ad Alice il compito di capire se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. Claudio, invece, viene nominato perito di parte, cosa che mette i due agli opposti durante l’indagine.

All’Istituto di Medicina Legale, intanto, s’insedia la nuova Suprema, ovvero la Dr.sa Andrea Manes (Antonia Liskova, qui l’intervista di Blogo). Inoltre, arrivano due nuovi specializzandi: Sandro (Stefano Rossi Giordani) e Giulia (Giorgia Gambuzza). La Wally (Giselda Volodi), invece, si autoesilia nel sottoscala, delusa dalla mancata nomina di direttrice.

Nel secondo episodio, “Un po’ di follia in primavera” (anche questo tratto dall’omonimo romanzo della Gazzola, disponibile anche in e-book), Alice si accorge che Claudio le sta nascondendo qualcosa. Mentre è chiamata a lavorare sul caso di omicidio di un professore di psichiatria, Alice si ritrova anche a mettere a rischio la sua amicizia con Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emmanuele Aita): un bando di dottorato mette a disposizione due posti, ed il perdente dovrà andarsene.

Nonostante i consigli di Claudio, Alice non riesce a mettere da parte le indagini. Ma ben presto la coppia viene sorpresa da un nuovo arrivo, quello di Giacomo (Sergio Assisi, qui l’intervista di Blogo), fratello di Claudio di cui Alice non sapeva l’esistenza. La ragazza intuisce che Claudio non gradisce molto la presenza del fratello, appena rientrato dal Brasile, con cui stringe amicizia.

Basta triangolo amoroso!

Ne L’Allieva 3, fin dalla prima puntata non ci sarà nessun triangolo amoroso per la protagonista. Piuttosto, ad insinuarsi tra lei e Claudio sarà il lavoro, nella figura della Dr.sa Manes. La trama, però, terrà anche conto dell’evoluzione dei personaggi, come spiega Fabrizio Costa, regista dei primi otto episodi:

“La storia non dimentica i loro tratti caratteriali fondamentali; sono questi ultimi che hanno contribuito al grande successo della serie. Ritroveremo dunque Alice e Claudio più maturi, ma sempre con le stesse litigiose passioni”.

Costa è stato affiancato, dietro la macchina da presa, da Ludovico Gasperini, che ha diretto i restanti episodi: “Girare con tutte le restrizioni e le misure di sicurezza richieste dai protocolli anti Covid-19, non è stato semplice, ma tutto è andato per il meglio”, ha ammesso, convinto che “il risultato sia davvero un piccolo miracolo”.

I soggetti di puntata sono a cura di Peter Exacoustos (anche headwriter) e Fabrizia Midulla, con la consulenza editoriale di Alessia Gazzola. I tre hanno anche lavorato alle sceneggiature, con Magda Mangano, Valerio D’Annunzio, mentre Carla Giuliano è la storyeditor.

Come vedere L’Allieva 3 in streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.