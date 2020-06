L'Allieva, Che Dio Ci Aiuti, Il Paradiso delle Signore: riaprono i set delle fiction

Di Paolo Sutera lunedì 15 giugno 2020

Il set de L'Allieva 3 ha dato il via alla ripresa dei lavori per i set delle fiction italiane, che nelle prossime settimane torneranno ad aprire ed a girare i nuovi episodi per la prossima stagione tv

Della riapertura dei set delle fiction tv dopo lo stop forzato imposto da marzo ve ne avevamo parlato a fine maggio, quando le associazioni di categoria avevano firmato un protocollo sanitario contenente tutte le norme da seguire dalle case di produzione impegnate nelle riprese di serie tv (ma il protocollo vale anche per i set cinematografici, ovviamente).

Una volta predisposti i set, quindi, si potrà tornare al lavoro: il primo a riaprire, oggi, è stato quello de L'Allieva 3, come testimonia la foto pubblicata su Instagram dalla protagonista Alessandra Mastronardi, rigorosamente con la mascherina a fianco del collega Fabrizio Coniglio. Il set della terza stagione de L'Allieva, così come quelli di numerose altre fiction nostrane, era stato aperto nei mesi scorsi: lo stop causerà inevitabili ritardi nelle riprese e, forse, anche nella messa in onda dei nuovi episodi.

Un problema, quello dello slittamento della messa in onda, che riguarderà anche altre serie tv italiane, sebbene la ripresa dei lavori resti un importante segnale per tutto il settore. Se L'Allieva, quindi, da oggi ha ripreso le sue attività, a breve toccherà ad Il Paradiso delle Signore: la terza stagione "daily" aprirà i battenti il 30 giugno prossimo, e vedrà tutto il cast e la troupe lavorare per tutta l'estate per permettere la messa in onda dei nuovi episodi a settembre (la serie si era interrotta a fine aprile con gli ultimi episodi inediti; ora vanno in onda le repliche).

Il 30 giugno dovrebbe essere la data di avvio anche del set di Che Dio Ci Aiuti 6: la fiction con Elena Sofia Ricci doveva rimettersi al lavoro già questa primavera. Estate sul set anche per il cast di Un Posto al Sole che, come anticipato da TvBlog, tornerà con nuovi episodi in autunno, anticipati da una settimana di festeggiamenti ed anticipazioni direttamente dagli attori protagonisti.

Un po' differente, invece, la situazione per Doc-Nelle tue mani: la fiction rivelazione dei mesi scorsi è andata in onda solo con la prima metà di stagione. Le riprese delle ultime otto puntate (vale a dire quattro prime serate) devono essere concluse: rifiniture e qualche scena da girare, insomma, con la certezza di una messa in onda per il prossimo autunno.

Ci sono poi tanti altri set che avevano aperto in inverno e che a breve riprenderanno a lavorare: tra questi, quello della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, la nuova fiction Mina Settembre, con Serena Rossi (entrambe girate a Napoli); la co-produzione internazionale Leonardo e, per Mediaset, Tutta colpa di Freud-La serie, con Claudio Bisio e Buongiorno Mamma, con Raoul Bova.