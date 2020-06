Un posto al sole torna in autunno con una sorpresa (Anteprima Blogo)

Di Hit sabato 6 giugno 2020

Buone notizie per i tanti fans di questa celebre soap opera Rai

C'è stato un certo sconcerto e anche un'onda di disapprovazione rispetto alla decisione della Rai di interrompere il ciclo di repliche di Un posto sole nelle ultime settimane -provvedimento, si fa sapere da fonti vicine alle rete, che è stato messo in atto semplicemente per tutelare questo storico titolo di Rai3, a seguito di un certo calo di ascolti- ma ora sono in arrivo buone notizie per tutti i fans di questa amata soap. Non solo Rai3 tiene tantissimo a questo titolo, tanto da ritenerlo qualcosa di assolutamente fondamentale da tenersi ben stretto, ma ha deciso di festeggiare per bene il ritorno in onda con episodi inediti previsti per il prossimo autunno.

A breve infatti inizieranno le riprese delle nuove puntate di Un posto al sole, che vedranno impegnati troupe ed attori per tutta l'estate. Queste nuove puntate andranno in onda nella consueta collocazione dell'access time di Rai3 a partire da settembre e qui -scatta la sorpresa- il tutto sarà preceduto da un'intensa settimana di festeggiamenti con gli attori impegnati in una serie di access su Rai3 dove racconteranno ai loro fans non solo episodi, aneddoti e piccoli spoiler delle puntate che andranno in onda nelle settimane successive, ma faranno una specie di riassunto delle puntate precedenti.

Non è tutto, si sta studiano un'interazione fra i fans di UPAS e gli attori della soap attraverso tutta una serie di iniziative che li avvicineranno tantissimo, sia virtualmente e -ove possibile- fisicamente. Tutto questo andrà in onda su Rai3 a settembre per 7 giorni nell'access time della rete diretta da Franco Di Mare (grande fan di questo programma) proprio una settimana prima dell'inizio della nuova stagione di Un posto al sole.

Allegria dunque cari fans di questa soap ed ora date consigli su cosa vorreste in quella settimana particolarissima prima della partenza della stagione 2020-2021 di Un posto al sole !