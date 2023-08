Prima la conferma della produzione, poi il “no” degli interpreti principali. Ma c’è un futuro per L’Allieva 4 dopo il tanto atteso matrimonio trai due protagonisti? Con la decisione della Rai di riproporre su Raiuno le repliche della terza stagione, in molti sono tornati a chiedersi se vedremo nuovi episodi della serie tratta dalla saga letteraria di Alessia Gazzola.

Ad oggi, purtroppo, non ci sono conferme su L’Allieva 4: il finale della terza stagione, con il matrimonio tra Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale), ha chiuso così definitivamente la loro storia fatta di tira e molla e durata tre stagioni.

Va detto, però, che alla Rai sarebbe interessato proseguire con L’Allieva 4 , valutando anche la possibilità di farlo. Questo, ovviamente, avrebbe significato discostarsi e non poco dalla trama di riferimento: Gazzola ha infatti pubblicato altri due libri oltre il finale della terza stagione, “Il ladro gentiluomo” (2018) e “La ragazza del collegio” (2021), editi da Longanesi come gli altri libri della saga, in cui Alice e Claudio sono ancora i protagonisti.

Questo, però, potrebbe essere un dettaglio tranquillamente superabile: non sono poche le serie tv tratte da libri che si sono allontanate dalla linea narrativa originaria per dare via ad una storia scritta appositamente per il piccolo schermo.

Nonostante ciò, ad oggi non sono giunte più notizie circa nuovi episodi. A smorzare la volontà di una quarta stagione, forse, anche le dichiarazioni di Guanciale e Mastronardi, che hanno dichiarato senza mezzi termini di non voler tornare sul set.

“Sono felice di aver girato anche la terza stagione e del percorso del mio personaggio Claudio Conforti”, aveva detto Guanciale. “Credo però che sia sempre bene chiudere una storia quando l’interesse degli spettatori è forte, prima che ci si stanchi. E penso che in questo caso vada bene così”.

“L’Allieva non credo che si farà più”, disse invece Mastronardi durante una diretta social, sebbene si sia sempre dichiarata molto legata al suo personaggio ed alla serie, tanto da dire a TvBlog che se si fosse fatta una quarta stagione senza di lei, l’avrebbe sicuramente seguita. Un’ipotesi che resta molto lontana, per ora: nei piani di produzione della fiction Rai compaiono numerosi titoli, ma del L’Allieva 4 nessuna traccia.