L’Allieva 4 si farà, l’annuncio ufficiale (VIDEO)

L’allieva 4 si farà. L’annuncio ufficiale è arrivato, anche se in maniera non del tutto esplicita, pochi minuti fa da parte di Endemol Shine Italy, la società che produce la fortunata serie di Rai1.

Con un video pubblicato su Instagram, nel quale compaiono i volti più amati della fiction come Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi, Antonia Liskova, Pierpaolo Spollon e Giorgio Marchesi, Endemol Shine Italy ha fatto sapere che è praticamente certo che ci sarà la quarta stagione. Alla fine della clip e nella didascalia, infatti, appare l’hashtag #aspettandolallieva4. Un regalo di Natale per i tanti appassionati della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e incentrati sulle vicende del medico legale Alice Allevi, che ha debuttato in tv nel 2016.

I dettagli su L’Allieva 4 al momento, evidentemente, non sono noti. Cioè non si conoscono la data di messa in onda (e neanche quello dell’inizio delle riprese), né tantomeno chi farà parte del cast. Quest’ultimo è un elemento non da poco, considerando anche le dichiarazioni dei due attori protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che in tempi recenti avevano fatto intendere (con successiva parziale retromarcia) che la terza stagione sarebbe stata per loro l’ultima. Come ovvio che sia, L’Allieva non fa parte dei titoli di fiction in programma nel palinsesto del prossimo anno di Rai1, dove è plausibile che arrivi nel 2022.

Intanto, il materiale per realizzare la quarta stagione certamente non manca. Come avevamo fatto notare già alcuni mesi fa, Alessia Gazzola ha scritto un altro libro della saga de L’Allieva, dal titolo Il ladro gentiluomo (edito da Longanesi), in cui la protagonista, durante una crisi con Claudio, chiede ed ottiene il trasferimento a Domodossola. E indovinate quale città viene citata nelle ultime puntate della fiction andate in onda? Esatto, proprio Domodossola.