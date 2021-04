E’ dal novembre scorso che i fan de L’Allieva vivono in un limbo, domandandosi se la quarta stagione si farà oppure no. Una domanda a cui sembra aver dato una risposta definitiva Alessandra Mastronardi, interprete della protagonista Alice Allevi.

Tutto è accaduto durante una diretta Instagram sulla pagina della rivista Grazia (che potete vedere qui sotto, la risposta la trovate al minuto 13:00): “L’Allieva non credo che si farà più”, ha detto Mastronardi, andando così a confermare quanto aveva già detto l’estate scorsa a proposito della conclusione della fiction di Raiuno tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

Una dichiarazione su cui, ai tempi, fece leggermente marcia indietro, proprio in vista del lancio della terza stagione. “Non lo so, forse, può essere, vedremo”, aveva detto al nostro Massimo Galanto. “Ci sono tanti punti interrogativi a cui bisogna rispondere. Se ci fosse una quarta stagione senza di me, la curiosità sarebbe mondiale, certo che la vedrei e sosterrei anche la nuova protagonista”.

Più deciso era stato il suo collega Lino Guanciale, che ad inizio anno aveva ribadito la sua posizione:

“Sono felice di aver girato anche la terza stagione e del percorso del mio personaggio Claudio Conforti. Credo però che sia sempre bene chiudere una storia quando l’interesse degli spettatori è forte, prima che ci si stanchi”.

1

Nel mezzo, c’era stato un video condiviso dalla pagina di(che produce la serie) in cui si facevano gli auguri di buon Natale rimandando a L’Allieva 4. Le parole di Mastronardi, però, sembra chiudere definitivamente il caso.

Certo, la quarta stagione de L’Allieva potrebbe esistere anche con due protagonisti differenti, e magari con una partecipazione di Alice e Claudio solo nel primo episodio, come una sorta di passaggio di testimone, ma per ora sembra difficile. Il pubblico si era infatti molto affezionato ad Alice ed alla sua storia con “CC”, tanto che ritrovarsi davanti a dei nuovi protagonisti, accompagnati dal cast di personaggi secondari già conosciuto, potrebbe non bastare.

La diretta ha anche permesso all’attrice di commentare una volta per tutte la richiesta di numerosi fan di rivedere in tv I Cesaroni con una nuova stagione. “Non ci sarà una nuova stagione”, ha detto, “anche perché dovremmo fare i nonni! Il mio personaggio aveva già una figlia nella terza stagione, non so cosa farebbe ora!”.