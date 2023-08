L’estate delle repliche di fiction targate Raiuno prosegue con L’Allieva 3: la terza (ed ultima) stagione della fortunata fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, andata in onda nell’autunno del 2020, viene infatti riproposta dall’ammiraglia Rai a partire da domenica 20 agosto 2023. Urge, quindi, un ripasso su quanto accade negli ultimi episodi, anche questi ispirati dai romanzi di Alessia Gazzola: proseguite nella lettura!

L’Allieva 3, episodi

Prima puntata, 20 agosto 2023

“Arabesque”

“Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?”. È così che, nel pieno di un’autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All’Istituto di Medicina Legale, intanto, sono arrivati un nuovo direttore, Andrea Manes, e due specializzandi di primo anno, Giulia e Sandro. L’allieva è ora diventata un medico legale e deve affrontare la sua prima perizia: una ballerina trovata morta nell’attico sopra la sua scuola di danza. Morte naturale o omicidio?

“Un po’ di follia in primavera”

Alice e Claudio iniziano i preparativi per il matrimonio, ma lei si accorge che lui le sta nascondendo qualcosa. Mentre Alice è al lavoro sul caso di omicidio di un vecchio prof. di psichiatria, la storica amicizia con Lara e Paolone viene messa alla prova dal bando di dottorato: in palio ci sono solo due posti e il perdente dovrà lasciare l’istituto. Intanto, dal passato di Claudio arriva un misterioso personaggio.

L’Allieva 3, la trama

Nella terza stagione, Alice (Matronardi) e Claudio (Guanciale) vivono la loro storia alla luce del sole, così come Marco (Pierpaolo Spollon) e Lara (Francesca Agostini) sono andati a vivere insieme e crescono loro figlia, Camilla. La Wally (Giselda Volodi), invece, è stata praticamente esiliata nel sottoscala dell’Istituto di Medicina Legale, ora a capo di una nuova direttrice, Andrea Manes (Antonia Liskova).

Alice si ritrova sempre coinvolta nei casi a cui viene solo chiesto di esaminare il corpo della vittima, indagando anche oltre le sue competenze ma riuscendo sempre ad essere di grande aiuto alla Polizia. In questa stagione, nessun triangolo amoroso per lei, sebbene tra Alice e Claudio ora ci si metta il lavoro: Manes, infatti, dà grande fiducia ad Alice, che però si vede costretta a dover scegliere tra il lavoro e l’amore.

L’Allieva 3, il cast

Il cast della terza stagione è in gran parte quello delle prime due, con alcune aggiunte.

Alessandra Mastronardi è Alice Allevi, la protagonista;

Lino Guanciale è Claudio Conforti, superiore di Alice ma anche suo interesse amoroso;

Francesca Agostini è Lara Proietti, collega ed amica di Alice;

Emmanuele Aita è Paolo Macrì, collega ed amico di Alice;

Pierpaolo Spollon è Marco Allevi, fratello di Alice, che va a convivere con Francesca, da cui ha una figlia, Camilla;

Francesco Procopio è Giorgio Anceschi, uno dei professori di Alice, con cui entra subito in sintonia;

Giselda Volodi è la Wally, docente di Alice, molto rigida e severa;

Marzia Ubaldi è nonna Amalia, nonna di Alice, a cui da sempre dei consigli;

Michele Di Mauro è Roberto Calligaris, vicequestore che indaga sui casi che coinvolgono Alice;

Fabrizio Coniglio è Fabrizio Visone, agente scelto che diventa amico di Alice;

Chiara Mastalli è Silvia Barni, migliore amica di Alice, diventata vicequestore, ha una relazione con Sergio Einardi (Giorgio Marchesi);

Giorgio Marchesi è Sergio Einardi, Pm che inizialmente rimane affascinato da Alice ma che, nella terza stagione, si mette con Silvia;

Claudia Gusmano è Erica Lastella, specializzanda dotata di memoria fotografica e che inizialmente non sta simpatica ai colleghi;

Antonia Liskova è Andrea Manes, nuova direttrice dell’Istituto;

Sergio Assisi è Giacomo Conforti, fratello di Claudio, con cui i rapporti sono tesi;

Stefano Rossi Giordani è Sandro, nuovo specializzando;

Giorgia Gambuzza è Giulia D’Angelo, nuova specializzanda.

L’Allieva 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della terza stagione sono dodici, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, anche nel caso delle replica, per sei prime serate. L’ultima puntata va in onda il 24 settembre. Le riprese sono state effettuate dall’autunno 2019 a Roma, ma sono state interrotte nella primavera del 2020 a causa della pandemia da Covid-19, per ripartire pochi mesi dopo.

L’Allieva 3, come finisce?

Nell’ultima puntata della serie, mentre Alice aiuta Manes a riavvicinarsi alla figlia che ha sempre cercato e tra Giacomo e Carlo sembra lentamente tornare il sereno, il matrimonio della protagonista con Conforti è a rischio. I due sembrano essere ormai lontani, ed il sogno di Alice rischia di sfumare, tant’è che il giorno che avevano fissato per le nozze passa. Alla fine, però, i due si riappacificano e, dopo essersi chiariti, si sposano in una cerimonia all’aperto con pochi intimi, per poi partire in auto per la luna di miele.

L’Allieva 4 quando inizia?

Purtroppo, per ora non c’è nessun piano di realizzare una quarta stagione de L’Allieva. Il finale della terza è quindi definitivo, così come Mastronardi e Guanciale hanno più volte espresso la loro intenzione di non tornare sul set della serie.

L’Allieva 3, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere L’Allieva 3 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Gli episodi sono già tutti online: a questo link la pagina ufficiale della serie.