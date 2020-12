Con l’inizio del nuovo anno riprende sulle reti Rai la stagione delle fiction, genere che negli ultimi tempi (in particolare con la direzione di Tinni Andreatta, intanto passata a Netflix) ha rappresentato per il palinsesto della tv pubblica una certezza in termini di ascolti, ma anche di apprezzamenti da parte della critica.

Blogo è in grado di anticipare alcune novità rispetto alle comunicazioni ufficiali dell’estate scorso. Per esempio, che a gennaio in prima serata su Rai1 andranno in onda quattro titoli, ossia Chiara Lubich con Cristiana Capotondi, la sesta stagione di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, Mina Settembre con Serena Rossi e Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Su Rai3, invece, ci sarà spazio per Up&Down, scritto da Andrea Simonetti e Gaetano Colella e per Dottori in corsia (in seconda serata) con Federica Sciarelli narratrice.

Tra febbraio e maggio Rai2 proporrà la quarta stagione di Rocco Schiavone, mentre su Rai1 sono in arrivo i seguenti titoli: Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, Nada – La bambina che non voleva cantare con Carolina Crescentini, La compagnia del Cigno 2 con Anna Valle e Alessio Boni, Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti con Luca Zingaretti, Leonardo con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore, La fuggitiva con Vittoria Puccini, Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, La promessa con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi, Carosello Carosone con Eduardo Scarpetta e Questo è un uomo (Primo Levi) con Thomas Trabacchi.

Rinviate le partenze di I Bastardi di Pizzofalcone 3 con Alessandro Gassmann, del film-tv di Bellocchio Esterno Notte, di Makàri con Claudio Gioè e della sesta stagione di Un Passo dal Cielo 6 con Daniele Liotti, presumibilmente in onda da settembre 2021.