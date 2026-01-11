Lolita Lobosco nuova stagione in arrivo: Luisa Ranieri annuncia la data delle riprese

La quarta stagione di Lolita Lobosco si farà. Luisa Ranieri ha annunciato quando cominceranno le riprese del nuovo capitolo della fortunata serie Rai.

Da domani, lunedì 12 gennaio, la vedremo su Rai 1 – in un’inedita versione bionda – nei panni di Eugenia Liguori, l’intrepida dirigente scolastica protagonista della serie La Preside, impegnata a strappare i suoi studenti alla droga e alla criminalità nel difficile contesto dell’hinterland napoletano.

La nuova fiction al via sulla rete ammiraglia si ispira liberamente alla storia di Eugenia Carfora, la “preside coraggio” che con coraggio e inventiva ha cambiato il volto della comunità di Caivano. Prossimamente però Luisa Ranieri indosserà nuovamente gli iconici tacchi a spillo di Lolita Lobosco. Il vicequestore di Bari sta per tornare con una nuova stagione.

Lolita Lobosco 4, Luisa Ranieri annuncia l’avvio delle riprese della nuova stagione

A dare l’annuncio della quarta stagione dedicata all’eroina letteraria nata dalla penna di Gabriella Genisi – a sua volta ispirata a una storia vera: quella della poliziotta Letizia La Selva – è stata proprio l’attrice partenopea, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni per la nuova fiction che la vede protagonista su Rai 1 da lunedì 12 gennaio.

Alla domanda sul ritorno in scena di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri ha risposto: «Tornerà presto: è un ruolo a cui sono molto legata. Adesso stiamo scrivendo la sceneggiatura della quarta stagione e le riprese potrebbero iniziare tra l’estate e l’autunno». Per il primo ciak de Le indagini di Lolita Lobosco 4 bisognerà dunque attendere almeno sei mesi.

I milioni di spettatori che hanno seguito le tre precedenti stagioni della serie tv prodotta da Zocotoco – la società che l’attrice condivide con il marito Luca Zingaretti – saranno più che contenti di sapere che il vicequestore Lobosco tornerà ad aggirarsi nei vicoli di Bari vecchia, debitamente equipaggiata con le sue immancabili Louboutin tacco 12, per risolvere gialli e delitti misteriosi.

Anche la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco ha chiuso con ascolti molto elevati: una media di share di circa il 27,6% nel corso della sua programmazione, con picchi del 27-28% in alcune puntate specifiche. Un successo confermato anche in replica, dove la serie targata Rai 1 ha raggiunto anche il 20% di share in prime time.

Una «favola moderna» prima di Lolita Lobosco

In attesa della quarta stagione di Lolita Lobosco, spazio alla «favola moderna» – così la descriva la stessa Luisa Ranieri – di Eugenia Liguori, preside coraggiosa per nulla disposta ad arrendersi al degrado, determinata a strappare i suoi ragazzi alla strada per riportarli a scuola e dare loro gli strumenti utili a costruirsi un futuro lontano dal crimine e dalla droga.

A Tv Sorrisi e Canzoni l’attrice spiega di aver conosciuto la storia di questa dirigente scolastica che rischiava di finire tra i tanti «eroi invisibili» del nostro Paese grazie al documentario “Eugenia Carfora: preside in trincea” di Di omenico Iannacone, trasmesso da Rai3 a “Che ci faccio qui” nel 2019.

Da lì, spiega Luisa Ranieri. è nato tutto: «Me ne sono innamorata e, assieme a mio marito, abbiamo fatto una corte spietata alla preside Carfora per poter realizzare questa serie».