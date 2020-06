Eleonora Andreatta lascia la Rai dopo 25 anni e passa a Netflix

Di Fabio Morasca lunedì 22 giugno 2020

Eleonora Andreatta era direttrice di Rai Fiction dal 2012.

Fulmine a ciel sereno per quanto riguarda la Rai e Rai Fiction, con una notizia che ha del clamoroso.

Eleonora "Tinny" Andreatta, direttrice di Rai Fiction dal 2012, lascia l'azienda di Viale Mazzini dopo 25 anni per passare a Netflix, dove ricoprirà il ruolo di vice-presidente delle Serie Originali Italiane, a partire da luglio, prendendo il posto di Felipe Tewes.

Il ruolo di direttore di Rai Fiction, al momento, sarà ricoperto ad interim dall'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini.

Nelle sue dichiarazioni ufficiali, Eleonora Andreatta ha parlato di una decisione non facile da prendere:

Lascio questa azienda che è stata la mia casa da sempre. La casa del servizio pubblico che mi ha accolto e dato la straordinaria opportunità di crescere, di formare le mie competenze e metterle a disposizione di un progetto e di un sistema di valori che ne costituiscono l'essenza e ne alimentano una missione nella quale mi sono profondamente riconosciuta. Non è stato facile prendere questa decisione e so quello che lascio e quanto debbano alla Rai la ricchezza e l'esperienza che porto con me.

Di seguito, trovate il comunicato della Rai:

Tinny Andreatta è stata, nei suoi anni trascorsi in Rai, una risorsa importante nella crescita della nostra azienda. La sua competenza e autorevolezza hanno consentito alla Rai di imporsi in un settore, come quello delle fiction, che è completamente mutato negli ultimi otto anni. Tinny lascia un team di grande qualità, che affronterà il futuro con la stessa passione, energia innovativa e spirito di servizio pubblico di sempre. A lei vanno gli auguri di buon lavoro e nuove soddisfazioni professionali da parte di tutta la Rai.

Terminiamo con le dichiarazioni ufficiali di Kelly Luegenbiehl, vice presidente delle Serie Originali EMEA (Europe, Middle East, Africa) per Netflix:

Sono entusiasta di dare il benvenuto nel team a Tinny, mentre stiamo incrementando il nostro impegno a lungo termine in Italia e la nostra offerta di serie Made in Italy per il nostro pubblico globale. Nel corso della sua carriera, Tinny ha creduto e sostenuto con passione lo storytelling italiano, lavorando con i migliori talenti creativi italiani, ed è stata determinante per alcuni dei progetti piu' ambiziosi della televisione italiana. Siamo convinti che Tinny saprà ampliare il meraviglioso lavoro compiuto da Felipe Tewes nell'aiutare a costruire la nostra presenza in Italia e a nutrire le molte partnership creative che abbiamo avviato.

Quella di Eleonora Andreatta è una perdita notevole per quanto riguarda la Rai. La Andreatta, infatti, ha avuto il merito di aver "internazionalizzato" la fiction Rai (I Medici e L'Amica Geniale, due chiari esempi), tentando anche di innovarne il linguaggio soprattutto per quanto riguarda la serialità proposta negli ultimi anni su Rai 2 (Il Cacciatore e La Porta Rossa).

Da citare, anche l'ultimo grande successo, in ordine di tempo: Doc – Nelle tue mani.