Festa della Repubblica, 2 giugno 2024: il palinsesto Rai

Oggi, domenica 2 giugno 2024, la Rai proporrà una programmazione speciale dedicata alla Festa della Repubblica.

Per quanto riguarda la tradizionale Parata Militare, in diretta dai Fori Imperiali, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’appuntamento è su Rai 1 alle ore 9. La copertura sarà a cura del Tg1 e di Rai Quirinale. La diretta della parata sarà seguita anche da RaiNews24.

Prima, alle ore 8 su Rai 2, nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, andrà in onda la cerimonia Lezioni di Costituzione, a cura di Rai Parlamento.

Anche i programmi del mattino di Rai 3, come Agorà Weekend, Mi manda Raitre e Timeline, si occuperanno della Festa della Repubblica. A Timeline, si parlerà dell’importanza dei social come strumento per ricordare l’importanza di questa ricorrenza, con ospite Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Tutte le testate giornalistiche Rai, inoltre, dedicheranno ampia copertura informativa alla Festa della Repubblica nelle edizioni dei rispettivi tg.

Festa della Repubblica, 2 giugno 2024: Rai Cultura, Rai Storia, Rai 5

Anche Rai Cultura dedicherà alla Festa della Repubblica un ampio palinsesto.

Su Rai Storia, alle ore 9:30, 14:30 e 20:30, andranno in onda una serie di appuntamenti con Passato e Presente dedicato all’iter politico che portò al referendum monarchia-repubblica e al contributo delle donne nell’Assemblea Costituente. Alle ore 10, invece, andrà in onda 1946: le donne al voto, dedicato alle lotte per il voto alle donne, mentre alle ore 10:10, andrà in onda L’Assemblea Costituente, che ripercorrerà l’inizio della stesura della Costituzione della Repubblica Italiana. Alle ore 11 e alle ore 17, invece, andrà in onda Nascita della Repubblica, una serie di tre documentari firmati da Sandro Bolchi, Ermanno Olmi e Vittorio De Sica. Alle ore 12, invece, andrà in onda lo speciale Telemaco che racconterà il voto alle donne, la storia dei prigionieri italiani all’estero, le contestazioni dei monarchici e la cronaca dei giorni dopo il referendum. Sempre Telemaco, alle ore 17:45, 18:30, 19:45 e 23:45, proporrà altre storie dedicate al voto femminile e al referendum. Le donne saranno protagoniste anche di Volere Votare, con testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il 2 giugno 1946, giorno che verrà raccontato anche nello speciale 2 Giugno ’46: il giorno che divenne festa, in onda alle ore 18:45. Alle ore 19:30, invece, andrà in onda Storie Benemerite che celebrerà i Corazzieri del Presidente della Repubblica, mentre alle ore 19:50 andrà in onda L’Italia è una Repubblica, viaggio per immagini che attraversa i momenti salienti della storia repubblicana.

Sul portale di Rai Cultura, infine, sarà disponibile un web doc di approfondimento sul 2 giugno 1946 con video selezionati dalle Teche Rai e contenuti esclusivi.

Alle ore 21:15 su Rai 5, invece, andrà in onda in replica il Concerto dal Palazzo del Quirinale, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Michele Gamba, e con Ettore Pagano al violoncello, che eseguirà un repertorio che andrà da Mozart a Respighi, passando per Haydn e Rossini.

Festa della Repubblica, 2 giugno 2024: Rai Premium, RaiPlay

Lunedì 3 giugno, invece, alle ore 21:20 e alle ore 23:10, Rai Premium proporrà la miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, regia di Luca Lucini e Ago Panini, con Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà, Neri Marcorè, Isabella Briganti.

Su RaiPlay, invece, la Festa della Repubblica si celebrerà con una serie di contenuti suddivisi in categorie. Per la categoria Teen, sarà disponibile Dove sta scritto, 8 pillole (disponibili dal 2 giugno) in cui l’influencer Emma Galeotti e l’attore Edoardo Giugliarelli racconteranno alcuni articoli della Costituzione. Il primo episodio andrà in onda anche su Rai Gulp. Per la categoria Miniserie e Film Tv, invece, saranno disponibili De Gasperi – L’uomo della speranza di Liliana Cavani, Storia di Nilde, docu-film di Emanuele Imbucci e Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, film tv di Luciano Manuzzi. Per la categoria Documentari, saranno visibili Caro Presidente, dedicato alle lettere scritte da donne, uomini e bambini ai Presidenti della Repubblica, conservate presso l’Archivio storico del Quirinale, I giganti del Quirinale, documentario sui Corazzieri di Fabrizio Marini, Buonasera Presidente, docu-serie su 11 Presidenti della Repubblica, Le ragazze del ’46, dedicato alle prime donne al voto, e Il Chiostro – Dialoghi sulla Repubblica, frammenti poetici, letterari e giornalistici in un video racconto teatrale. Dalle Teche, invece, saranno disponibili i tre documentari Nascita della Repubblica e Il Presidente Tricolore, antologia su Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente che ha ripristinato la festa del 2 giugno. Sarà disponibile anche la collezione dal titolo La nascita della Repubblica, con una selezione di contenuti tratti dai programmi di approfondimento. Sulla home page, infine, verrà rilanciata la diretta della cerimonie istituzionali.