Pronti per nuove emergenze? 911 riparte da oggi mercoledì 12 gennaio su Disney+ con i nuovi episodi della quinta stagione trasmessa in autunno negli USA da FOX. La serie tv è prodotta da Disney-ABC Domestic Television che ha preso il posto di 20th Tv a seguito dell’acquisizione, distribuita da Disney e per questo in Italia in prima visione su Disney+ con rilascio settimanale degli episodi.

Prosegue la scia di serie tv un tempo in onda su canali Sky Fox e FoxLife prodotte e distribuite da 20th Fox, FX o ABC/Disney trasferite in streaming su Disney+ all’interno del brand Star, con i loro episodi inediti.

911 5 la trama

911 riparte con un attacco hacker che manda in tilt Los Angeles. Per i soccorritori non mancano gli interventi più improbabili da una donna finita nell’Oceano per colpa del navigatore impazzito fino alla torre di controllo dell’aeroporto dove, dopo un salvataggio all’ultimi minuto tre operatori hanno un infarto nello stesso momento. Ma per gli hacker questi attacchi erano solo l’inizio l’obiettivo è la rete elettrica.

Così gli operatori del 911 si ritrovano a dover gestire anche gli animali dello zoo in fuga mentre torna a farsi vivo Jeffrey Hudson il serial killer che ha tormentato Athena nella stagione precedente e che stavolta tocca da vicino la sua famiglia. Nel corso della stagione, come ci ha abituato fin dalle origini, 911 alternerà le situazioni estreme agli eventi della vita dei diversi protagonisti in un continuo alternarsi di emozioni.

911 5 il commento

La serie tv creata da Ryan Murphy con il suo storico gruppo di lavoro formato da Tim Minear (showrunner) e Brad Falchuk conferma anche alla quinta stagione la formula del suo successo. Pur sembrando costantemente fuori posto, eccessivi nei toni e nei modi, i protagonisti di 911 hanno costruito un solido rapporto con il proprio pubblico che li segue in ogni intervento, in ogni svolta della propria vita. Abbiamo imparato ad affezionarci a questi personaggi improbabili seguendoli settimana dopo settimana con quella capacità di intrattenere che solo la lunga serialità sa realizzare.

Murphy-Minear-Falchuk sono riusciti nel tentativo di realizzare un procedurale antico nello spirito ma moderno nella fattura, vicino quasi al mondo dello streaming e della cable sia per la scelta del cast ma anche per i temi trattati e per i personaggi scelti non sempre rappresentati come “eroi” dalla tv tradizionale. Una serie complessa ma che sa essere al tempo stesso semplice, capace così di catturare sia il pubblico della tv che quello dello streaming.

911 5 la programmazione

La quinta stagione di 911 è in streaming su Disney+ ogni mercoledì a partire dal 12 gennaio. La prima parte della quinta stagione è composta da 10 episodi, già tutti trasmessi negli USA da FOX. La seconda parte di stagione è composta da 8 episodi e arriverà in primavera.

Tim Minear, showrunner di 911 e del suo spinoff 911 Lone Star, ha confermato che i restanti 8 episodi andranno in onda su FOX insieme agli ultimi 8 di Lone Star, iniziata lunedì 3 gennaio negli USA e che ci sarà quasi sicuramente un nuovo crossover tra le due serie tv.

911 il cast

Presenti fin dalla prima stagione Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi sono la colonna portate di 911. Nel cast dei soccorritori abbiamo anche Ryan Guzman nei panni di Eddi Diaz mentre stanno assumendo sempre più centralità i figli di Athena Corinne Massiah che interpreta May (diventata operatrice del 911) e Marcanthonee Jon Reis Harry Grant.

911 la sesta stagione si fa?

Ancora è troppo presto per sapere ufficialmente se ci sarà o meno una sesta stagione di 911 anche se gli ottimi risultati di ascolto, con la serie che è tra le più viste su Fox, fanno ben sperare per un rinnovo della serie tv (e del suo spinoff).

911 5 le anticipazioni

La quinta stagione di 911 ha vissuto alcune particolari situazioni relativamente al cast. In particolare dopo l’ottavo episodio lascia la serie tv Rockmond Dunbar interprete di Michael ex marito di Athena (Angela Bassett). L’attore non ha infatti accettato di adeguarsi alle norme anti-Covid previste dalla produzione e che includevano la prova dell’avvenuta vaccinazione.

Dunbar nel salutare il cast e i fan ha sottolineato come abbia invocato motivi religiosi e medici che gli hanno impedito di effettuare la vaccinazione, ma che non sono stati accettati dalla produzione, portandolo così all’addio alla serie. Il suo allontanamento è stato però gestito nel migliore dei modi dalla produzione che non si è accanita sul personaggio (ma non anticipiamo nulla).

Nel corso degli episodi vedremo meno Jennifer Love-Hewitt (ma tranquilli non ha lasciato la serie) e Kenneth Choi, mentre il finale del decimo episodio lascerà con il fiato sospeso i fan: un altro personaggio sembra in procinto di salutare. Ma sarà davvero così?