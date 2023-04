Shakespeare torna a scuola. Lucky Red e Rai Fiction hanno realizzato Shake, una serie tv per giovani adulti destinata alla piattaforma di streaming gratuita RaiPlay con la speranza che possa ripetere il boom di Mare Fuori. Sebbene le visualizzazioni record saranno difficili da raggiungere per una nuova serie (che non è passata per Netflix), la speranza è che un po’ di sano passaparola possa far trovare ai più giovani una serie nuova pensata proprio per loro e disponibile gratuitamente. Scritta e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli e Caterina Salvatori Shake porta in un liceo romano le dinamiche dell’Otello di Shakespeare perché, come sottolineato nella presentazione della serie, gelosia, amore e rivalità sono temi universali. Shake è disponibile su RaiPlay con tutti gli 8 episodi realizzati da venerdì 14 aprile.

Shake, la trama

Shake trae ispirazione alle opere del Bardo per raccontare una storia di adolescenti in una scuola romana di oggi. Non più re, regine, castelli e guerre ma ragazzi di oggi, alle prese con l’identità che cambia e con la perdita dell’innocenza.

Otello non è più il valoroso condottiero dell’esercito veneziano, bensì Thomas, il leader imperturbabile di una crew di parkour. Accanto a lui troviamo il simpatico Michele che incarna il Cassio della tragedia e l’arguta Gaia che è Iago. L’equilibrio tra i tre sembra essere solido sino a quando non fanno la conoscenza di Beatrice, la Desdemona di Shake, la più bella ragazza del liceo, di cui sia Thomas che Gaia si invaghiscono.

Mentre tra Beatrice e Thomas nasce una profonda storia d’amore, Gaia, colpita dall’invidia nei confronti del suo amico, ordirà un meticoloso piano, atto a separare i due innamorati. L’infima opera di persuasione di Gaia avrà i suoi effetti e le insicurezze di Thomas scoppieranno in una gelosia cieca che distruggerà l’amore per Beatrice e l’amicizia con Michele. In un finale senza vincitori, la vera tragedia per i protagonisti sarà la consapevolezza del sopraggiungere dell’età adulta e con essa del disincanto perso, ma avranno modo di indagare le loro fragilità, elaborare i loro errori o, più semplicemente, crescere.

Shake, il cast

La serie Shake è diretta da Giulia Gandini mentre i protagonisti sono tutti giovani attori in ascesa passati tra i più recenti film e serie. Jason Prempeh (The Slaughter – La mattanza, The Swarm) è Thomas , Giulia Fazzini (Marta & Eva) è Beatrice, Giada Di Palma interpreta Gaia mentre Alessandro Cannavà (Nero a metà 2, Tutto può succedere 3) è Michele. Arriva da Mare Fuori Greta Esposito nei panni di Emilia, mentre Damiano Gavino che interpreta Leonardo, è nel cast di Un Professore.

Shake il trailer

Shake su RaiPlay, gli episodi

Shake è composta da 8 episodi da 25 minuti tutti rilasciati il 14 aprile 2023 in streaming su RaiPlay. Ecco le sinossi dei singoli episodi:

Episodio 1 – Thomas: Thomas, 16 anni, si divide tra la scuola e gli allenamenti di parkour. Ha pochi amici di cui si fida ciecamente: Michele e Gaia, compagni di liceo e di squadra con cui si stanno preparando per la prossima competizione. Michele è innamorato di tutte, Gaia vive la sua relazione con Emilia mentre Thomas, che non vorrebbe nessuna distrazione, non può far a meno di restare colpito da Bea, la più bella della scuola per cui inizia a provare sentimenti contrastanti.

Episodio 2 – Beatrice: tra le più popolari della scuola e fidanzata con Leonardo, Beatrice non si trova più a suo agio nel mondo superficiale di festini e alcol dei suoi amici, così decide di seguire Emilia finendo per conoscere Thomas, Gaia e Michele. Thomas la guarda e la schiva allo stesso tempo, nell’orgoglio di quest’ultimo c’è qualcosa con cui Bea non si è mai confrontata e che la attrae fortemente.

Episodio 3 – Gaia: migliore amica di Thomas, lo invidia perché lei gli ha fatto conoscere il parkour e ora la ha superata. Ogni cosa diventa una competizione segreta e quando Emilia, la sua fidanzata, presenta al gruppo Bea, Gaia sente il bisogno di guadagnarsi il primo posto rispetto al suo amico.

Episodio 4 – Tutti: Bea si sta integrando nel gruppo di Thomas, Gaia e Michele, ma gli equilibri sono molto fragili. Tra lei e Thomas potrebbe nascere qualcosa, mentre Gaia sembra la migliore delle amiche. Nel frattempo proseguono gli allenamenti di parkour per la competizione, ma c’è qualcosa che non va nelle prestazioni di Gaia: forse sta

nascondendo qualcosa ai suoi amici, potranno fidarsi di lei per la gara?

Episodio 5 – Thomas: Thomas si sta innamorando di Bea, ma un altro sentimento inesorabile si insinua nella sua anima e nella testa: la gelosia. Come fidarsi di Bea che ha già alle spalle un passato con Leo che potrebbe non aver superato? Intanto arriva il giorno della semifinale della gara di parkour, questa volta però è Michele a combinarla grossa. Di chi può fidarsi davvero?

Episodio 6 – Beatrice: Bea è in bilico tra un’infinità di rapporti: vorrebbe lasciarsi con Leo, vorrebbe inserirsi nel gruppo di amici di Thomas, creando un buon rapporto con Gaia e Michele e vorrebbe che Thomas smettesse di essere prevenuto nei suoi confronti. Per ogni cosa che fa ottiene l’effetto opposto di quello sperato e non fa che ingigantire le paure di Thomas. In più, Emilia ha scoperto un segreto tra lei e Gaia che potrebbe mandare tutto in frantumi.

Episodio 7 – Gaia: Gaia è determinata ad ottenere quello che vuole. Non ha intenzione di farsi mettere all’angolo da Thomas e Michele nella competizione di parkour ed è disposta a tutto pur di partecipare. Thomas è sempre stato il suo migliore amico, ma ormai l’invidia ha preso il sopravvento. Come marionette muove tutti quelli che girano

intorno a Thomas per cercare di batterlo, in ogni cosa sembra ci sia il suo zampino. Possibile, però, che le sue azioni non le causino alcun turbamento?

Episodio 8 – Tutti: È arrivato il giorno della finale e della resa dei conti. Chi competerà alla gara? Thomas e Michele o Thomas e Gaia? Le macchinazioni di Gaia sono state sufficienti a farle ottenere quello che desidera? La gelosia accecante che morde il cuore di Thomas lo porterà a fare qualcosa di cui si pentirà amaramente? Bea riuscirà ad aprirgli gli occhi e a farsi vedere davvero per quello che è e non per quello che sembra?