Rai Fiction presenta la nuova serie tv Shake, in arrivo in streaming su RaiPlay dal 14 aprile 2023. Una serie young adult che spera di replicare il successo della terza stagione di Mare Fuori, diventata un fenomeno mediatico, campione di visualizzazioni sulla piattaforma streaming gratuita della Rai. Se la serie ambientata in un carcere minorile di Napoli, ha potuto contare sul passaparola generato dall’approdo delle prime due stagioni su Netflix, Shake prova a trattenere il pubblico più giovane su RaiPlay con una serie tv originale.

Prodotta da LuckyRed per Rai Fiction, distribuita da Federation Studios, Shake è descritta come una rilettura contemporanea dell’Otello di Shakespeare con i personaggi trasformati in studenti di un liceo di Roma. La serie è diretta da Giulia Gandini e vede nel cast anche Greta Esposito, Nina di Mare Fuori. Tra gli altri attori ci saranno Jason Prempeh (Unwanted, The Swarm), Giulia Fazzini (Marta&Eva), Giada Di Palma (vista in Che Dio Ci Aiuti), Damiano Gavino (Manuel in Un Professore 2), Alessandro Cannavà (I cavalieri di CastelCorvo, Nero a Metà 2). La prima stagione di Shake è composta da 8 episodi da 25 minuti.

Riprendendo temi universali come l’amore, la gelosia, il tradimento, Shake (diminutivo di Shakespeare) ci porta in un liceo di Roma dove conosciamo Thomas/Otello, leader di un gruppo che pratica il parkour, Cassio e Gaia/Iara. L’arrivo della bella Beatrice/Desdemona romperà gli equilibri del gruppo dopo che sia Otello che Iara se ne innamorano. Riuscirà l’amore a superare le ferite della gelosia e della rivalità? E il pubblico si appassionerà a questo teen drama in streaming su RaiPlay?

Alla presentazione della serie tv Shake intervengono Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, Andrea Occhipinti di Lucky Red, Mattia Guerra Managing Director Theatrical and production di Lucky Red, Giulia Gandini regista degli 8 episodi. Inoltre ci saranno gli attori Jason Prempeh, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandro Cannavà, Greta Esposito, Damiano Gavino. La cantante CmqMartina ha scritto la canzone originale.