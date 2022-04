Indagini a volte familiari, sentimenti che si mettono di mezzo e sullo sfondo, Roma che osserva ed offre scorci di sé: tutto questo è Nero a metà 3, terza stagione della fiction di Raiuno con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che torna per appassionare nuovamente pubblico con le sue storie. Non vedete l’ora di ritrovare Carlo e Malik? Allora siete nel posto giusto: continuate nella lettura!

Nero a metà 3, quando inizia?

"Le giornate iniziano nello stesso modo ma non sai mai quello che ti aspetta…"Nero a Metà 3, Ogni lunedì dal 4 Aprile su @rai1official 🔥Vi ricordate dove eravamo rimasti?Con Claudio Amendola Miguelgobbodiaz_Official Alessandro Sperduti Margherita Vicario Caterina Guzzanti Rosa Diletta Rossi Gianluca Gobbi Giorgia Salari Claudia Vismara Eduardo Valdarnini Adriano Pantaleo Official Daphne Scoccia Margherita Laterza Luca Cesa Angela Finocchiaro Posted by Cattleya on Tuesday, March 29, 2022

La terza stagione di Nero a metà era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2022. Raiuno, però, ha preferito mandare in onda prima Vostro Onore, facendone slittare la messa in onda. La serie quindi parte il 4 aprile, nell’importante serata del lunedì.

Nero a metà 3, la trama

Nero a metà 3, le foto della terza stagione Guarda le altre 97 fotografie → La serie riprende qualche mese dopo la conclusione della seconda stagione: Clara (Margherita Laterza), moglie di Carlo (Amendola) e madre di Alba (Rosa Diletta Rossi), è tornata a Roma dopo aver fatto perdere le sue tracce.

La donna ha scontato la pena in carcere per quanto fatto, ma ora ha ottenuto i domiciliari ed Alba coglie l’occasione per ospitarla a casa sua e recuperare il tempo perduto. Peccato che, quando si reca a prenderla, di Clara non si sia traccia. Se la giovane è convinta che le sia successo qualcosa, Carlo è certo che sia scappata, tradendo ancora una volta la loro fiducia.

La serie cercherà di risolvere questo mistero, affrontando la contrapposizione tra padre e figlia, mentre il Commissariato di cui Carlo è diventato definitivamente capo deve risolvere nuovi casi. E per Carlo non sarà semplice: Muzo (Fortunato Cerlino), ancora addolorato per la perdita della moglie, ha deciso di dimettersi; Cantabella (Alessandro Sperduti) sta studiando per la promozione e Cinzia (Margherita Vicario) è di nuovo incinta. Senza dimenticare i sentimenti ancora irrisolti tra la stessa Alba e Malik, che intanto è andato a convincere con Monica (Claudia Vismara) ed ha preso in affido Alex.

In suo aiuto arrivano dei nuovi colleghi, anche loro inevitabilmente coinvolti nel caso della sparizione di Clara, che porterà il gruppo a dover indagare nel mondo dello spaccio e dello sfruttamento di minori, fino a compiere delle operazioni sotto copertura. Da un punto di vista sentimentale, invece, Carlo preferisce prendersi una pausa, tra l’ex moglie sparita e Cristina (Alessia Barela) con cui riappacificarsi. Ma non è detto che non ci sia un’altra donna che possa avvicinarsi a lui.

Nero a metà 3, il cast

Al cast fisso che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, si aggiungono numerosi nuovi personaggi, che danno alla storia una ventata di aria fresca e permettono di esplorare nuove prospettive.

Il cast fisso

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

I nuovi personaggi

Giorgia Salari è Giulia Trevi: il commissario Giulia Trevi lavora da tempo alla Narcotici, ma da un anno ne è la dirigente. 45 anni, separata, niente figli, niente gatti, niente cani, niente creature bisognose di attenzioni, compagni stabili compresi. Come molte donne arrivate ai vertici di un ambiente prevalentemente maschile, Giulia Trevi è una donna tosta, di carattere, a volte sfacciata. Tiene alle regole ed è insofferente ai colpi di testa. Per lei il lavoro di poliziotto è soprattutto disciplina e lavoro di squadra, un binomio che fa un po’ a cazzotti con i metodi poco ortodossi di Carlo. Infatti, non si sopportano, almeno apparentemente, forse perché in fondo in fondo un po’ si somigliano. Giulia guida da sempre un vero e proprio scassone, che non passerebbe nemmeno la revisione se non fosse di proprietà di un dirigente di polizia. Indossa sempre jeans e una maglietta attillata dello stesso colore delle scarpe col tacco. È bella e disinibita e si diverte a provocare Carlo, a suo modo lo corteggia anche ma con fare un po’ maschile… Carlo, da parte sua, conoscendola meglio e scoprendone la simpatia, sostituirà l’appellativo di “stronza” sulla sua rubrica telefonica col nome di Silvia. Ed è già qualcosa.

Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin: il sovrintendente Lorenzo Bragadin, 45 anni, ex campione di rugby delle Fiamme Oro ed esperto informatico, piomba a Roma da Brescia e viene assegnato a Carlo su richiesta del Questore. A vederlo non gli daresti una lira: né come campione (ex, molto ex), né come informatico. Stralunato e solitario, quando arriva in commissariato va subito a rinchiudersi nell’archivio e non fa nulla per socializzare con i colleghi. Altra caratteristica: arriva sempre in anticipo (anche quando va a prendere Carlo), non ama aspettare e non bussa mai prima di entrare. Nonostante tutto questo ha una genialità che applica con ottimi risultati nella detection. Carlo scopre molto presto che le stranezze di Bragadin sono legate, almeno in parte, a un episodio tragico verificatosi quando era ancora a Brescia: in un’operazione di polizia ha ucciso per errore un ragazzo. Per questo non porta più la pistola. Si è fatto trasferire a Roma per prendere le distanze da quella tragedia. Sarà l’arrivo di Elisa Cori (Caterina Guzzanti), sua ex compagna, a costringerlo ad affrontare una volta per tutta i fantasmi che lo tormentano.

Caterina Guzzanti è Elisa Cori: Elisa Cori (40), sensibile e sempre con la testa fra le nuvole, è una vera forza della natura: disordinata e un po’ svampita, come può una così essere a capo della Scientifica? Può perché la Cori nel suo lavoro è davvero brava; unisce testardaggine e lampi di genio a inciampi e incidenti che affronta con grande autoironia. E a poco a poco anche Carlo e i suoi capiscono di poter contare su una nuova valida alleata. Ex compagna di Bragadin, di fronte alla sua fuga a Roma ha chiesto e ottenuto anche lei il trasferimento da Brescia per tentare di riconquistare quello che è per lei il grande amore. Bragadin all’inizio non vede di buon occhio quell’inseguimento, rifiuta qualsiasi contatto con lei. Silvia, positiva nonostante tutto, decide di aspettare, di dargli il tempo di cui ha bisogno. Ma non sarà facile…

Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei: 28 anni, in Polizia da quando ne aveva 18. Da agente semplice è passato ad agente scelto e lì si è fermato. I provvedimenti disciplinari che ha collezionato in dieci anni di onesto ma turbolento servizio non si contano. Non perché non sappia fare il suo mestiere. Tutt’altro. Quello che non tollera è che gli si dica come va fatto. Tant’è che i rilievi disciplinari sono tutti per insubordinazione. Non c’è dirigente che non sia stato mandato da Spartaco a quel paese. Per il resto nessuno è più generoso, leale e sincero di lui. Universalmente considerato una testa calda, Spartaco non ha mai fatto nulla per smentire i suoi superiori. È passato di reparto in reparto fino a quando non ha trovato casa alla Narcotici, dove Giulia Trevi se l’è accollato e sfruttandone l’aspetto trasandato l’ha piazzato sul territorio a far finta di essere tossico o spacciatore per individuare cavalli, venditori e clienti del traffico di stupefacenti. Spartaco è ironico, buono ma anti-buonista. Ed è bello. Quando Carlo gli mette alle calcagna Ottavia e lei lo aggancia con un trucco, lui all’inizio si arrabbia ma poi non può fare a meno di essere conquistato da quella ragazza così spudorata eppure indifesa. Inizia così tra i due un rapporto di grande tenerezza.

Adriano Pantaleo è Ciro Santillo: ha 30 anni. È un agente semplice del commissariato Monti. Napoletano, simpatico e un po’ impiccione, è a lui che Marco Cantabella affida l’agenda di Carlo quando ottiene un permesso studio. Un passaggio di consegne che Santillo considera la grande opportunità per conoscere meglio Guerrieri, che come sempre evita con destrezza la pratica della firma delle “scartoffie” e il presenziare agli impegni istituzionali. Santillo, però, è tanto ostinato quanto Carlo è sfuggente ed è disposto a tutto per diventare il suo angelo custode. Carlo un po’ lo sfugge, un po’ lo sopporta ma alla fine ci si affeziona pure. E Ciro, timorosissimo di ritrovarsi promosso sul campo, finirà comunque per diventare un elemento insostituibile della squadra, risulterà essere la chiave per la risoluzione di situazioni difficilissime.

Luca Cesa è Federico Viessi: ha 30 anni, è carino, gentile e fa l’educatore nel carcere di Rebibbia nella sezione femminile dove è stata reclusa Clara. Conosce Alba la mattina in cui si perdono le tracce di sua madre e così la aiuta a capire cosa le sia accaduto. Alba lo ricontatta e i due si avvicinano: Federico è capace di confortarla e farla ridere quando Alba ha bisogno di un amico e deve stare lontana da Malik, ma Federico sembra provare qualcosa di più per lei. Scopriremo però che Federico ha anche un lato decisamente oscuro…

Sabrina Martina è Alice Levani: la figlia che Clara ha avuto dopo aver lasciato Carlo ed Alba, ora ospite di quest’ultima.

Nero a metà 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della terza stagione sono dodici (ciascuno della durata di circa cinquanta minuti), proprio come le prime due stagioni, suddivisi in sei prime serate. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 9 maggio.

Nero a metà 3, regia e sceneggiatori

La terza stagione vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6), alla sua prima volta da regista di una serie tv. “Per me”, ha detto, “era importante che in questa stagione ci fosse tanta commedia, credo che ne abbiano davvero bisogno in questo periodo, e ci è servito a bilanciare i forti elementi crime, come al solito ispirati dalla cronaca”. Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12).

La serie è stata scritta da Donatella Diamanti (anche head writer), Michela Straniero, Laura Grimaldi, Roberto Jannone e Silvia Napolitano. L’idea della serie è di Giampaolo Simi e Vittorino Testa. A produrre, anche in questa stagione, Rai Fiction e Cattleya.

Nero a metà 3, location

Anche questa stagione è stata girata a Roma, sia negli esterni che negli interni. La Capitale è protagonista anche all’interno delle trame, offrendo così numerosi luoghi lungo cui i protagonisti si ritrovano a raccogliere indizi per i casi a cui lavorano.

Nero a metà su Netflix

La serie fa parte di quelle fiction che la Rai ha venduto a Netflix. Gli abbonati alla piattaforma di streaming on line, quindi, possono trovare in catalogo le prime due stagioni, ma solo in lingua italiana e con i sottotitoli in inglese.

Nero a metà 3, dove vederlo?

E’ possibile vedere Nero a metà 3 durante la messa in onda televisiva su Raiuno, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile recuperare le prime due stagioni.