Rai intrattenimento prime time, via libera ai vice direttori (Retroscena TvBlog)

Prosegue in questo assolato mese di agosto il percorso di avvicinamento alla nuova stagione televisiva in partenza da settembre. Se l’abbassamento delle temperature e l’arrivo delle prime perturbazioni atlantiche organizzate fanno sentire i primi profumi autunnali, altre avvisaglie ci dicono dell’avvicinarsi della nuova stagione tv. Gli spot Rai e Mediaset in qualche modo vorrebbero farci entrare in quel clima. In alcuni casi per altro con risultati un pochino discutibili. Ma questo è altro discorso.

Per fare il tavolo, però ci vuole il legno, cantava Sergio Endrigo. Dunque per far muovere la baracca Rai occorrono i manovratori, leggi i dirigenti. Se i direttori dei generi già li conosciamo, in questi assolati giorni di agosto stanno arrivando i loro vice. Su TvBlog vi abbiamo dato conto dei vice che hanno avuto via libera dal settimo piano di viale Mazzini in queste ore. Qui trovate i vice dell’intrattenimento day time. Qui invece trovate i vice dell’approfondimento e cultura. Ora ci occupiamo dei vice direttori dell’intrattenimento prime time governato da Marcello Ciannamea.

I vice direttori dell’intrattenimento prime time

Come per il dipartimento cultura anche per l’intrattenimento prime time sono arrivate tante conferme. Federica Lentini resta vice direttrice e si occuperà per il secondo anno consecutivo del Festival di Sanremo. Forte e saldo il rapporto fra lei e il direttore artistico Amadeus. Continua quindi anche per l’edizione prossima ventura della trasmissione più importante della televisione italiana la loro collaborazione. Conferma anche per l’ormai decano del gruppo, quel Claudio Fasulo che sarà al fianco di Fiorello anche quest’anno in Viva Rai2. Fasulo inoltre sarà ancora dirigente responsabile di Ballando con le stelle. Conferma anche per Raffaela Sallustio, a cui è stato ancora una volta affidato, dopo i successi dell’ultima stagione, l’access prime time di Rai1. Parliamo dei due programmi condotti da Amadeus: Affari tuoi prima e Soliti ignoti poi. All’ex deus ex machina di Endemol, fra gli altri programmi, anche la responsabilità di Voice kids & Senior e Boomerissima.

In attesa di andare in pensione il prossimo anno, conferma a tempo anche per Giovanni Anversa. Mentre al riconfermato vice direttore Fabio Di Iorio è stato affidato il compito di lanciare nuovi format. Programmi che ragionevolmente saranno per la maggior parte testati sulla seconda rete. New entry nella squadra di Marcello Ciannamea, come già avevamo adombrato, Williams Di Liberatore. Talentuoso capo struttura di Rai Pubblicità, si è occupato negli ultimi anni dell’ideazione e dello sviluppo editoriale di progetti crossmediali tv, digital, radio ed eventi sul territorio. Si è occupato, fra le altre cose, del progetto Sanremo 2020, tra palco e città.