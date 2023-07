Ieri mattina, dopo uno stillicidio di indiscrezioni, per lo più inesatte, Fiorello ha deciso di mettere un punto sulla vicenda condomini di via Asiago e Viva Rai2. Come è noto è montato nel corso della stagione appena terminata di Viva Rai2 tutta una polemica che ha riguardato gli abitanti della zona adiacente al palazzone di Radio Rai. Vicino a quell’edificio è infatti stato installato il famoso “glass“, che è stato lo studio di Viva Rai2 per tutti i mesi di messa in onda dello show.

Polemiche che hanno riguardato il rumore e il caos generato dalla tanta gente che si assiepava, fin dalle prime ore del mattino in via Asiago. Tutti per assistere dal vivo allo spettacolo di Fiorello, magari con la speranza di poterlo incontrare live. Polemiche poi che si sono anche trascinate su livelli al di fuori della realtà. Come l’accusa di lasciare via Asiago e zone adiacenti piene di immondizia. Quando invece tutti i giorni, al termine di ogni puntata, veniva pulito tutto. Questo secondo le testimonianze di chi ha frequentato quella produzione tutti i giorni.

L’apice di tutte queste polemiche è stato raggiunto nelle ultime ore. Indiscrezioni giornalistiche hanno affermato che Rai si stava accordando con gli inquilini dei palazzi di quella zona, offrendo loro del denaro. E’ partita cosi subito la reazione di Fiorello che ha realizzato quel video in cui diceva che abbandonava quella location. A stretto giro sono arrivate le dichiarazioni dell’AD Rai che ha detto che mai è stato offerto del denaro a quella gente.

Per la verità, però, già da qualche giorno Rai e Fiorello avevano deciso di abbandonare via Asiago. Secondo quanto apprende TvBlog, sono già state individuate due location alternative alla storica via che ospita il palazzone di Radio Rai. Fra queste due location si sceglierà quella che ospiterà la seconda edizione di Viva Rai2. Che andrà in onda a partire da novembre, sempre dalle 7 del mattino, dal lunedì al venerdì, in diretta sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Quindi certamente, nelle intenzioni di Rai e in cuor suo anche di Fiorello, Viva Rai2 si rifarà, con tante novità. Resta solo da decidere quale delle due location prese in esame, sarà la casa di Fiorello e della sua allegra combriccola, da novembre 2023 a maggio 2024.