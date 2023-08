Si va delineando sempre di più l’immagine della nuova Rai targata Roberto Sergio e Giampaolo Rossi. Dopo le nomine delle direzioni di genere, è arrivato il momento dei vice direttori delle stesse strutture. Qui su TvBlog vi avevamo già dato conto dei nomi in circolazione. Ora è arrivato il momento delle conferme. E’ infatti partito il via libera dal settimo piano del palazzone di viale Mazzini alle proposte dei direttori di genere. Qui ora ci occuperemo dei nomi dei vice che affiancheranno il direttore dell’intrattenimento day time Angelo Mellone.

I nomi

Si parte da una conferma e dal nome di un ottima professionista della televisione pubblica. Elsa Di Gati è stata confermata vice direttore dell’intrattenimento day time. Sua è e sarà la responsabilità dei programmi del mattino, a partire da Unomattina, che già sta seguendo, nell’edizione estiva condotta da Tiberio Timperi e Serena Autieri. L’impegno in Rai di Elsa Di Gati parte da lontano. Fin dai primi anni duemila conduce programmi radiofonici per la televisione pubblica. Arrivano poi le conduzioni dei Tg regionali, prima quello del Molise e poi quello del Lazio. La grande popolarità arriva con la conduzione del programma del mattino di Rai3 Cominciamo bene. Con lei professionisti del calibro di Toni Garrani, Corrado Tedeschi, fino all’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

Poi, dopo altre conduzioni arriva la nomina a capo struttura di Rai3, dove si occupa, fra le altre cose, dei programmi di Raffaella Carrà e Carlo Conti. Franco Di Mare poi la nomina vice direttrice. Ruolo che resta sia con Antonio Di Bella che con Simona Sala. Ora arriva la conferma anche di Angelo Mellone. Gli altri vice direttori dell’intrattenimento day time sono Massimiliano De Santis e l’esperto Stefano Rizzelli (che si occupa del nuovo programma di Caterina Balivo La volta buona).

La responsabilità della pianificazione e mezzi è stata affidata a Anna Nicoletti, nominata vicedirettore di questo delicato settore. In arrivo poi come vice direttore ad personam il buon Marcello Masi, che sta ora conducendo con successo Camper tutti i mezzogiorni su Rai1. Masi ricordiamo ha condotto per anni Linea verde life ed è stato direttore del Tg2.