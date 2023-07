La prossima settimana si chiude la partita delle nomine Rai. Sempre che non ci siano tempi supplementari. Prima del Cda di martedì verranno stilate le liste dei vice direttori delle testate giornaliste e delle direzioni di genere. Fra le testate su cui si poggiano la maggioranza degli occhi, c’è sicuramente quella del Tg1. Chi affiancherà come vice il nuovo direttore Gianmarco Chiocci? Circolano indiscrezioni, più o meno veritiere, rispetto alle nomine in arrivo. Proviamo a mettere ordine rispetto a tutti i nomi circolati sulla più importante e più vista testata giornalistica televisiva d’Italia.

Le vice direzioni del Tg1

Partiamo subito da una conferma di grande importanza nella prestigiosa testata Rai. Resta vice direttrice del Tg1 una donna di macchina, fra le più preparate e brave in questo ruolo: Costanza Crescimbeni. Con lei una conferma di peso, l’ottima Maria Luisa Busi, a capo degli Speciali. Altre conferme poi per Francesco Primozich e Grazia Graziadei. In arrivo quindi Incoronata Boccia. Sarebbe poi in arrivo Senio Bonini, che dovrebbe sostituire nell’organigramma l’ottimo Bruno Luverà. Sulla promozione di Bonini ci sarebbe una forte contrarietà da parte della redazione del Tg1. Bonini del resto è reduce dal flop dell’ultima stagione di Tgunomattina. Fascia questa che il direttore Chiocci sta cercando di risollevare con l’edizione estiva in corso.

Bonini sarebbe spinto dal Movimento 5 stelle, particolarmente da Rocco Casalino. Pare che Giuseppe Conte sarebbe stato favorevole alla conferma di Luverà. Di certo, qualora Bonini dovesse passare come vice, non andrebbe più in video e le deleghe che gli verranno conferite non sarebbero di primo piano. Tutto questo alla luce della contrarietà diffusa nella redazione del Tg1 circa la sua promozione. Sarebbe poi in arrivo come vice direttrice del Tg1 l’ottima Maria Rita Grieco. Il suo posto al Tg2 verrebbe preso da Elisabetta Migliorelli. A Rainews Paolo Petrecca eliminerebbe Alberto Romagnoli, Oliviero Bergamini e Diego Antonelli. Nomine in arrivo per Cristina Prezioso (5 stelle) Paolo Poggio e Francesca Oliva (ex Rainet e FdI).

Le direzioni di genere

Per quel che riguarda le direzioni di genere della Rai Paolo Corsini agli approfindimenti dovrebbe schierare come vice Marco Caputo (vicario). L’organigramma sarebbe completato da Giovanni Alibrandi, Chiara Capuani, Federico Zurzolo e una tra Ilaria Capitani e Silvia Vergato. Al Giornale Radio il direttore Francesco Pionati dovrebbe confermare Simona Grossi, Maria Teresa Torcia, Ivano Liberati. Si parla poi di nomine per Roberta Serdoz, Tiziana Ribichesu e il caporedattore centrale Giuseppe Malara. Mentre tra gli altri attualmente in carica quello più sicuro di restare al suo posto è Gianmarco Trevisi. Sarebbero a rischio Ilaria Sotis, Carmen Santoro e Filippo Nanni.

Per quel che riguarda l’intrattenimento day time non c’è ancora nulla di definitivo. Nei piani attuali i vice direttori potrebbero essere Stefano Rizzelli, a cui il direttore Angelo Mellone ha affidato La volta buona di Caterina Balivo. Programma questo che è seguito direttamente dal direttore. Alla pianificazione mezzi e vicario dovrebbe andare Anna Nicoletti. Gli altri vice sarebbero Massimiliano De Santis, l’ottima Elsa Di Gati (ai programmi del mattino) e Daniele Cerioni (Domenica in, Eredità, Reazione a catena e Bella ma‘).

Per quel che riguarda l’intrattenimento prime time Marcello Ciannamea vorrebbe confermare i vice attuali, ma con un probabile nuovo innesto. Si tratterebbe di Williams Di Liberatore, attuale capo struttura di Rai Pubblicità. Dicevamo conferme poi per Federica Lentini, che continuerà ad occuparsi del Festival di Sanremo. Quindi Raffaela Sallustio, che è stata confermata alla guida degli access di Rai1 dopo gli ottimi risultati delle ultime stagioni. Apprezzati dai vertici anche gli ottimi dati dello show Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai2. Quindi resterebbe ancora Claudio Fasulo, ormai decano dell’intrattenimento di Rai1, la cui porta ha varcato grazie all’amico e cugino Fabrizio Frizzi. Completano il parco dei vice del prime time il simpatico Fabio Di Iorio e l’outsider Giovanni Anversa, quest’ultimo responsabile di Non sono una signora. Su questa squadra ci sarebbe la spada di Damocle che imporrebbe un massimo di 5 vice.

Ma per ora impellenti saranno le nomine alle vice direzioni dei Tg, i cui piani editoriali saranno presentati dai nuovi direttori martedì nell’ultima seduta stagionale del Cda Rai, prima delle vacanze estive. Per le direzioni di genere c’è ancora tempo.