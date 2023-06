Da settembre si cambia su Rai1. Il pomeriggio della prima rete della Rai mette nell’armadio l’abito che ha portato negli ultimi anni, per indossarne uno nuovo. Cambio di immagine prima di tutto che riguarda la sua conduttrice. Arriva Caterina Balivo, che torna nella sua comfort zone, quella che le ha permesso di diventare una conduttrice di successo. Grazie a gente del calibro di Fabrizio Del Noce e Paolo De Andreis, ha debuttato nella “Scala” della televisione italiana. Il suo approdo su Rai1 ha significato il successo di Festa italiana, la conduzione di Miss Italia nel mondo e più recentemente quel Vieni da me che le ha permesso di rafforzare il suo già forte legame con il pubblico femminile di quella fascia oraria. Adesso è arrivato il momento di tornare con questo nuovo programma dal titolo programmatico: La volta buona.

Un titolo che lascia intendere il desiderio e la volontà di imprimere al pomeriggio di Rai1 qualcosa di importante degno della rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo. La volta buona sarà un programma solidamente ancorato all’intrattenimento. Niente deviazioni –inutili– in altre tematiche che sono già giustamente la base del programma che segue, ovvero La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Quindi spazio all’intrattenimento con un volto adattissimo a questo quale è quello di Caterina Balivo. Che torna quindi in un programma più nelle sue corde, dopo l’esperienza del game show Lingo su La7.

Il fatto che La volta buona avrà una solida base di intrattenimento, non le farà mancare delle finestre su temi più squisitamente giornalistici, sopratutto quando l’attualità più stringente lo richiederà. Per fare questo la conduttrice della trasmissione sarà aiutata dal giornalista del Tg2 Stefano Fumagalli. L’attuale conduttore di Tg2 Post estate curerà gli spazi di cronaca e informazione, in una serie di finestre all’interno del programma.

Niente interviste politiche, che saranno eliminate e viceversa ci sarà di tanto in tanto qualche intervista istituzionale. Questo è quello che filtra dalle prime riunioni rispetto a come sarà la trasmissione. Il cardine del programma resterà saldamente legato all’intrattenimento. Ci saranno momenti dedicati e rubriche intese a formare, anzi a far riformare, quel legame stretto che è stato in passato la forza della conduzione di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai1.

La volta buona sarà un programma leggero, che cercherà di intrattenere il pubblico di Rai1, dando una scelta alternativa rispetto a quella di Canale 5. In attesa poi di dare la linea al Paradiso delle signore, a Vita in diretta e a Reazione a catena prima e all’Eredità poi.