Caterina Balivo e Guido Maria Brera, com’è nato il loro amore. Il matrimonio da sogno, i due figli

La famosa conduttrice Rai è innamoratissima del suo compagno, come ha incontrato l’imprenditore e scrittore con cui ha due figli

Il prossimo 30 agosto Caterina Balivo e Guido Maria Brera celebreranno 11 anni di matrimonio, nel 2014 – due anni dopo la nascita del loro primo figlio, Guido Alberto, la coppia convolò a nozze con una bellissima cerimonia civile sull’isola di Capri. Ma come si sono conosciuti la famosa conduttrice Rai e l’affascinante finanziere?

Lei volto noto della televisione italiana, lui finanziere di successo e scrittore, appartenenti a due mondi diversi, sono una coppia davvero affiatatissima e molto innamorata. Tempo fa fu proprio Brera a raccontare il primo incontro con Caterina Balivo e soprattutto cosa lo aveva colpito della conduttrice.

Come si sono conosciuti Guido Maria Brera e Caterina Balivo

Scrittore di successo e finanziere, Guido Maria Brera – il marito di Caterina Balivo – ha scritto diversi libri, tra cui I Diavoli, da cui è stata tratta la serie televisiva che ha come protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Non tutti sanno che il compagno della conduttrice Rai oltre che lavorare nel mondo della finanza, ama scrivere. Tempo fa in un’intervista nel podcast One More Time, parlando della sua carriera, ha raccontato come ha conosciuto la moglie.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono molto uniti, hanno costruito una bellissima famiglia con i due figli Guido Alberto e Kora e, guardando le immagini che li ritraggono assieme, sembra proprio che siano molto felici. Hanno poi coronato il loro amore con una bellissima cerimonia civile sull’isola di Capri, una festa bellissima con tutti gli amici più cari della coppia, in un luogo moto caro a entrambi. Tutto ebbe inizio nel 2009 quando Brera si trovava in barca con delle amiche che stavano guardando alcune foto di un bell’uomo, al fianco del quale c’era Caterina Balivo: “ (…) Io mi accorgo che accanto a lui c’era una donna altrettanto bella, era Caterina“, ha raccontato il finanziere.

Qualche mese dopo è stato invitato a una cena dove c’era anche la Balivo, è stata quella la prima volta in cui si sono incontrati e il finanziere ha spiegato come gli sia piaciuta fin da subito. Successivamente ha deciso di scriverle una lettera che le ha fatto recapitare da Lamberto Sposini, amico di entrambi. La Balivo, dopo aver letto le sue parole, gli “fece una bellissima telefonata”. Guido Maria Brera ha poi ricordato quando l’attuale moglie l’ha conquistato definitivamente.

Accadde quando dormì per la prima volta a casa sua con i suoi primi due figli. In quell’occasione rimase colpito dalla capacità di Caterina Balivo: “(…) Di alternare e modulare la superficialità del mondo dello spettacolo con una parte molto profonda. È affascinante vedere due persone che ballano all’interno dello stesso corpo, così mi ha fatto innamorare“, queste le parole di Brera. Il finanziere ha poi spiegato come ancora oggi riescano a trovare un equilibrio alle loro esigenze diverse. La coppia si ritaglia spesso momenti da condividere al di fuori della vita lavorativa, come un concerto o un viaggio, cosa che aiuta marito e moglie a restare uniti e affiatati.