Caterina Balivo sbarca a Sanremo 2026: il retroscena sulla sua presenza all’Ariston

La conduttrice napoletana si prepara a partire per la città dove si terrà la kermesse musicale, cosa è stato deciso e perché sarà lì

Caterina Balivo si prepara a “fare gli straordinari”, anche la conduttrice napoletana infatti volerà a Sanremo e sarà presente nella settimana del Festival. Una news, che riguarda il panorama televisivo nostrano, che ha sorpreso non poco i fan della Balivo, poiché la sua presenza è del tutto inaspettata.

C’è, però, una ragione ben precisa per la quale Caterina Balivo sarà a Sanremo e riguarda una precisa scelta di produzione. La conduttrice sarà particolarmente entusiasta di questa importante avventura televisiva.

Cosa farà Caterina Balivo a Sanremo? La novità per la conduttrice

La Volta Buona quest’anno arriverà a Sanremo in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana. Un’importante novità per Caterina Balivo che si prepara così a condurre un’edizione “speciale” del suo programma quotidiano, in occasione della kermesse musicale, infatti, andrà in onda dal 23 al 28 febbraio direttamente dalla città ligure.

Per l’occasione pare sia stato allestito uno studio televisivo nella città, così che Caterina Balivo possa condurre direttamente da Sanremo La Volta Buona, che si prepara a diventare una finestra “esclusiva” sul Festival. Nel corso delle puntate, infatti, la conduttrice intratterrà il pubblico con contenuti inediti, interviste esclusive e chi ne ha più ne metta, ovviamente tutto avrà un unico leit-motiv: il Festival. Il programma avrà una location speciale, che si affaccia su piazza Borea d’Olmo, molto vicino al Teatro Aritston.

Il programma a cielo aperto, situato in un affascinante glass, accoglierà gli ospiti sul classico divanone arancione, diventato simbolo de La Volta Buona, sfileranno Donatella Rettore, Jolanda Renga, Tommaso Zorzi e molti altri personaggi famosi. Nel corso delle varie puntate saranno presenti anche diversi giornalisti esperti di musica, come Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Proprio loro racconteranno aneddoti e retroscena sulle serate sanremesi, facendo ogni giorno il punto della situazione e rivelando eventuali anticipazioni.

Per Caterina Balivo si tratta di un’esperienza molto importante, oltre che emozionante. La conduttrice sarà in prima linea a raccontare il Festival di Sanremo, probabilmente sarà anche in platea a godersi le serate dell’Ariston. Le prime puntate de La Volta Buona saranno in questo elegante glass, mentre quella di sabato – dunque la giornata finale – sarà direttamente sul palco del famoso teatro, dove la Balivo entrerà per incontrare i vari cantanti in gara, così da raccontare il clima che si respira durante la finale.

La Volta Buona, edizione sanremese, promette di essere un grande successo. Del resto nella settimana del Festiva il pubblico “non pensa ad altro” che alla kermesse musicale, lo dimostrano i commenti sui social, i numeri di ascolto e la grande attenzione che circola intorno all’evento. Caterina Baliva con la sua eleganza e la sua leggerezza intratterrà il suo pubblico da una location inedita, con contenuti speciali, tutti a tema sanremese.