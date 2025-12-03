Le foto mai pubblicate di Caterina Balivo. I suoi 40 anni, il super outfit, il mega party

Sono passati cinque anni da quando Caterina Balivo ha compiuto 40 anni, occasione in cui organizzò un bellissimo party con gli amici più cari, e soltanto adesso ha deciso di pubblicare alcuni scatti inediti della sua mega festa. Una vera sorpresa per chi la segue, che ha apprezzato moltissimo la condivisone della conduttrice de La Volta Buona.

Forse non tutti sanno che Caterina Balivo cura una rubrica su Quotidiano Nazionale dal nome “La posta di Cate” e proprio per rispondere a una delle lettere ricevute, ha condiviso le immagini della sua bellissima festa di compleanno, dove era davvero raggiante e l’outfit scelto era sensazionale.

La festa di 40 anni di Caterina Balivo, le immagini inedite

Nella lettera una lettrice chiedeva a Caterina Balivo come “vivere il compleanno senza aspettative e delusioni”, la conduttrice ha voluto condividere la risposta sul suo profilo Instagram, pubblicando le immagini della sua festa di 40 anni, scatti inediti che tutti hanno potuto ammirare.

La Balivo ha condiviso il timore della sua lettrice, spiegando che anche lei per molti anni ha avuto il timore di festeggiare il suo compleanno per “un’ansia tremenda”. Poi, però, sono arrivati i suoi 40 anni e un’amica l’ha convinta a organizzare una super festa che è riuscita moltissimo e le ha fatto cambiare approccio a questa data importante. La conduttrice de La Volta Buona ha condiviso la risposta della sua rubrica, allegando anche gli scatti del suo party.

Come si vede dalle immagini la conduttrice per l’occasione ha scelto un mini dress con un decoro fatto di tanti fiori di perline bianche davvero fashion e ha indossato un originale diadema che l’ha fatta apparire come una principessa. A giudicare dal suo sorriso pare che la Balivo si sia molto divertita a questa festa, era davvero raggiante e infatti lei stessa ha raccontato che alla fine le ansie sono svanite.

La Balivo nel post su Instagram ha spiegato che ha organizzato la sua festa di 40 anni in 4 giorni e alla fine è riuscita alla perfezione: “(…) Da allora festeggio ogni anno in maniera diversa e non mi preoccupo più se farà piacere a chi inviterò, l’invito si può declinare ma la voglia di essere grati alla vita che ti ha regalato un anno in più ci deve sempre essere“, questa una parte del messaggio della conduttrice. Dunque quel party così divertente e riuscito le ha fatto capire quanto sia importante festeggiare il compleanno, che lo fa in modo diverso ogni anno e che non le interessa più cosa penseranno gli invitati.

Il messaggio di Caterina Balivo e le foto inedite del suo compleanno di 40 anni hanno ricevuto molti like e commenti da parte dei tanti fan che la seguono sui social.