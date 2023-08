Ha detto che racconterà le eccellenze italiane in tutti i campi. Le storie di vita che fanno bene al cuore. Quelle cioè che hanno risvolti positivi nell’ambito sociale, culturale, imprenditoriale e sportivo, oltre che dello spettacolo. Ci saranno anche vicende legate alla stretta attualità. Non mancherà un momento giocoso per i telespettatori. Ospiti come se piovesse. Volti popolari del piccolo schermo che formeranno un piccolo gruppo di affezionati compagni di Caterina Balivo. Già perchè queste sono state le prime parole di Caterina Balivo a proposito del suo ritorno in televisione ne La volta buona. Il nuovo varietà del primo pomeriggio di Rai1, in onda da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16 da settembre. Balivo che è stata scelta dal direttore Angelo Mellone, fra una rosa di candidate. Scelta avvenuta solo dopo aver individuato il progetto. Convinto che infatti è solo dopo aver individuato il progetto, si arriva alla scelta del conduttore.

Il ritorno a casa di Caterina Balivo

Il suo è un ritorno a casa, dove ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi. Ricordiamo quello Festa italiana, nella Rai1 di Fabrizio Del Noce, che la volle, giovanissima, a tenere compagnia al pubblico del primo pomeriggio della sua rete. La volta buona sarà anche un modo per raccontare la provincia italiana, vero motore del nostro paese. Un programma nelle intenzioni della Rai che dovrà far respirare serenità ed eleganza. In questo mese di agosto, fatto come tradizione di riposo e meritate vacanze per la maggior parte degli italiani, si susseguono e si susseguiranno riunioni su riunioni su questo nuovo programma.

La creazione del format e il cast fisso

In particolare, subito dopo Ferragosto, si ragionerà e si metterà nero su bianco, rispetto all’impianto narrativo di questa nuova produzione televisiva che sarà realizzata internamente. Filtrano le prime indiscrezioni circa il cast fisso che interagirà con Caterina Balivo nel programma. Fra i primi nomi su cui si sta ragionando c’è quello del professor Umberto Broccoli. L’ex protagonista di Tele sogni dovrebbe raccontare, con la sua consueta maestria, le eccellenze del nostro paese e non solo quelle, tracciando un percorso narrativo pieno di link. Come suo costume fare.

Broccoli, che abbiamo visto ai Fatti vostri raccontare il passato italiano, avrà modo ne La volta buona, di ampliare il suo raggio d’azione. Glielo abbiamo visto fare per altro già questa estate nel corso di Camper in viaggio, il varietà del mezzogiorno di Rai1 condotto da Tinto e Roberta Morise che sta andando tanto bene. Per La volta buona poi sarebbe prevista la partecipazione di un altro volto popolare Rai. Si tratta di Gianni Ippoliti, che potrebbe avere un suo spazio personale nel corso del nuovo varietà di Rai1.

Uno spazio però che non sarebbe la consueta rassegna stampa rosa, che con grande successo cura a Unomattina in famiglia. Questa resterebbe sempre inserita nel varietà del fine settimana di Rai1 condotto da Monica Setta, Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli. L’impegno di Gianni Ippoliti a La volta buona è in costruzione ed ideazione. Ma la volontà pare proprio quella di coinvolgerlo in questa nuova avventura televisiva, in uno spazio assolutamente originale.

Le linee guida de ‘La volta buona’

In arrivo poi come ospiti fissi l’ormai conduttore televisivo Enzo Miccio e il grande esperto musicale Dario Salvatori. La volontà del direttore Angelo Mellone è quella di costruire un programma via via competitivo che sia più ‘stiloso’ e ordinato rispetto a quello della Bortone. Meno confusionario, più dedicato all’intrattenimento (in questo aiuterà un super gioco) e con un occhio particolare dedicato al mondo della fiction, nella sua parte finale. Questo che faccia da trait d’union con Il Paradiso delle signore che segue.

Non a caso Mellone ha chiamato a pensare con lui il programma due suoi fedelissimi, il capo autore Marco Zampetti e l’autrice Carola Ortuso. In più il direttore ha messo il programma nelle mani esperte di Stefano Rizzelli e del produttore Marina Morbiducci. Si stanno studiando inoltre nuove formule di intervista in uno studio a impianto quasi ‘teatrale’. Nel titolo La volta buona c’è il succo del programma: intrattenimento, cultura, eccellenze italiane, storie positive. Escono di scena le interviste politiche che facevano parte del programma che occupava in precedenza questa fascia oraria.

La parte di stretta attualità verrà seguita dai giornalisti della redazione del programma, chiamando eventualmente in studio giornalisti esperti e utilizzando a fondo le possibilità della Rai. Il programma punta nel suo primo anno di messa in onda ad una media del 14% di share, che è poi il risultato della seconda stagione di Oggi è un altro giorno.

Dunque lavori in corso per La volta buona, il nuovo varietà del primo pomeriggio di Rai1, in onda da settembre, dal lunedì al venerdì alle 14 con Caterina Balivo.