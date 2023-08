Pomeriggio Cinque 2023 – 24: il primo promo ufficiale con Myrta Merlino (video)

Pochi minuti fa, su Canale 5, è andato in onda il primo promo ufficiale dell’edizione 2023 – 24 di Pomeriggio Cinque. Il programma di approfondimento, dopo quindici stagioni condotte da Barbara d’Urso, aprirà nuovamente i battenti il prossimo 4 settembre (anticipando di una settimana il ritorno in video di Alberto Matano confermato alla guida de ‘La Vita in diretta’) con una nuova padrona di casa, Myrta Merlino (proveniente da La7 dove per oltre dodici anni ha condotto ‘L’Aria che tira’). Il rotocalco di cronaca, costume, attualità andrà in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:05 alle 18:45 dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

Nel video, la giornalista, che, nel corso della sua lunga carriera si è occupata principalmente di politica, si è presentata al ‘nuovo’ pubblico facendo zapping tra gli argomenti che affollano tv, siti, quotidiani ed organi di infomazione:

“Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”.

Myrta Merlino sul nuovo Pomeriggio 5 “Più informazione” e sulla d’Urso “Siamo così diverse”

Perché non c’è più Barbara D’Urso a Pomeriggio 5?

Pier Silvio Berlusconi, nel corso della consueta presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv, ha spiegato, in maniera chiara e netta, i motivi che l’hanno spinto a sottoscrivere l’avvicendamento tra Barbara d’Urso e Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5:

“Ringrazio Barbara per la professionalità e l’impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all’anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica. Passare da Barbara D’Urso a Myrta Merlino va nel senso del prodotto più giornalistico; semplicemente un guardare avanti. Una evoluzione che mano a mano stiamo portando avanti verso contenuti più informativi. Myrta Merlino farà giornalismo popolare di qualità”

Chi sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio 5?

Come annunciato, diverse settimane fa, da Pier Silvio Berlusconi, la nuova presentatrice di ‘Pomeriggio Cinque’ sarà Myrta Merlino:

“Non vorrei sembrare snob ma sto facendo un programma quotidiano focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto. Non ho mai avuto tempo per seguire Barbara D’Urso però posso dire che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un’identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere (Fonte Chi)”

Quando inizia Pomeriggio 5 settembre 2023?

L’appuntamento per la sedicesima edizione di ‘Pomeriggio Cinque’ è per lunedì 4 settembre 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 alle 18.50 su Canale 5.