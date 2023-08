A due mesi dall’insediamento dei nuovi vertici della Rai e a poco più di un mese dalla nomina dei direttori di genere e di testata, sta arrivando in queste ore il via libera alle vice direzioni. Se quelle dei telegiornali sono state già assegnate, mancavano quelle delle direzioni di genere. Già su queste colonne vi avevamo dato conto dei nomi papabili. Ora è arrivato il via libera dal settimo piano, rispetto alle proposte dei titolari dei vari dipartimenti di genere. Dopo esserci occupati dei vice del dipartimento intrattenimento day time ora passiamo alle altre direzioni di genere.

I vice della direzione approfondimento

Partiamo dal genere approfondimento giornalistico diretto da Paolo Corsini. In questo dipartimento ci sono state delle conferme, alcune uscite e nuovi arrivi. Partiamo dalle conferme ad iniziare dal vicario che resta Marco Caputo, area centro destra. Conferma anche per Federico Zurzolo, pure lui area centro destra. Zurzolo si è occupato di Agorà ed è stato in passato vice direttore del TgR Lazio e del TgR Lombardia. Due edizioni molto “pesanti” della testata giornalistica regionale della Rai.

Arriva poi dal Tg2 Giovanni Aldibrandi, quindi Chiara Capuani e Bruno Luverà, quest’ultimo appena defenestrato dalla vice direzione del Tg1 e vicino al Movimento cinque stelle. Insieme a Luverà, l’altro posto all’opposizione è per Maria Lucente, area PD. Lucente è capo redattore nella testata giornalistica del Tg3 e ultimamente è stata distaccata a Rai3 dove si occupava del programma di Lucia Annunziata In mezz’ora. Programma questo che, come noto, da settembre sarà condotto da Monica Maggioni.

I vice della direzione cultura

Questi dunque sarebbero i vice direttori del dipartimento approfondimento giornalistico che hanno ricevuto nelle scorse ore il via libera dai vertici della televisione pubblica. Per quel che riguarda la direzione cultura diretta da Silvia Calandrelli ci sono state le conferme in blocco di tutte le vice direzioni. Ovvero Rosanna Pastore, Lorenzo Ottolenghi, Cecilia Valmarana, Giuseppe Giannotti e Piero Alessandro Corsini.

Le altre vice direzioni Rai

Si aggiungono poi le seguenti nomine: Daniela Giordano e Sara Scurci, Vice Direttore della Direzione Risorse Televisive e Artistiche, ferme restando, rispettivamente, le responsabilità di “Generi di Ripetuta” e “Generi di Immediata”. Quindi Micol Rigo, Vice Direttore Vicario della Direzione Rai per la Sostenibilità-ESG, ferma restando la responsabilità di “Piano di Sostenibilità”. Eleonora Villanti, Vice Direttore Vicario della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei, ferma restando la responsabilità di “Attività di Sviluppo, Dossier Strategici e Affari Europei”. Quindi Chiara Frassi, Vice Direttore Vicario della Direzione Staff Amministratore Delegato. Luca Mazzà è nominato Direttore della Direzione per il Contratto di Servizio e Progetti Strategici Connessi. Angela Mariella è nominata Direttore della Direzione Relazioni Istituzionali della Rai e Alessandra Ferraro è nominata Direttore della Direzione lsoradio.