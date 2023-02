Martedì 14 febbraio 2023 su Rai2 appuntamento con la puntata extra, la quinta, del varietà Boomerissima, lo spettacolo condotto da Alessia Marcuzzi che si è ritagliato un posto nel palinsesto dell’intrattenimento del secondo canale della televisione di Stato. Una quinta puntata, come “anteprimato” da queste parti, che è arrivata grazie all’ottima accoglienza del pubblico, sopratutto quello giovane a cui Rai2 sta tentando di rivolgersi con maggiore impegno, certificata da dati di ascolto in crescita costante, maggiormente proprio nei target meno maturi.

Una quinta puntata che andrà in onda il giorno di San Valentino nella prima serata di Rai2, naturalmente, come il format prevede, con un nuovo carico di personaggi del mondo dello spettacolo ospiti nello studio romano della seconda rete Rai, divisi in due distinte categorie: i boomer e i millennial. Vi diamo conto oggi dei protagonisti della puntata extra di questo spettacolo di varietà partendo dagli ospiti un pochino più attempati, ovvero dai boomer.

In questa squadra vedremo schierati il comico lombardo Andrea Pucci, ancora l’ex concorrente del Grande fratello Filippo Bisciglia, la showgirl e star nostrana Valeria Marini ed ancora la comica Lucia Ocone. Per quel che riguarda i millennial spazio a Brenda Lodigiani, quindi il cantante Andrea Dianetti, l’attrice Ilenia Pastorelli. Ospiti di questa quinta puntata di Boomerissima poi vedremo Piotta e Tancredi, quindi Enrico Brignano e Marco Masini per il mito ed il gioco umano.

Appuntamento dunque con la quinta ed ultima puntata di Boomerissima per martedì 14 febbraio 2023 con Alessia Marcuzzi, in prima serata su Rai2, in attesa del suo ritorno poi in tv con una seconda serie nel prossimo autunno, già perchè il programma di Alessia è stato naturalmente confermato grazie agli ascolti e ai buoni auspici del direttore ombra di Rai2 Fiorello.