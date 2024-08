Boomerissima sbarca in Polonia

Boomerissima, il programma amarcord condotto, per due stagioni, in Italia, da Alessia Marcuzzi, su Rai 2, è pronto a varcare il confine del nostro Belpaese.

Banijay, che detiene i diritti del format, qualche giorno fa, ha annunciato una versione polacca della trasmissione. Ecco quello che si legge nel comunicato stampa diffuso dal colosso:

Banijay Entertainment annuncia oggi il primo adattamento internazionale dello show di Banijay Italia, Boomerissima. Endemol Shine Polonia ha iniziato le riprese della nuova trasmissione che andrà in onda su TVP questo settembre. A presentare il programma sarà la popolare presentatrice, attrice e cantante, Barbara Kurdej-Szatan.

Boomerissima (Cudowne lata che, in lingua polacca, vuol dire Anni Meravigliosi) è uno spettacolo di giochi di intrattenimento unico e vivace che mette le generazioni l’una contro l’altra per dimostrare la propria superiorità. Ogni episodio vede celebrità di epoche diverse affrontarsi, mettendo in risalto programmi TV, film, musica, nomi famosi, pubblicità e altro ancora, per confutare gli stereotipi e determinare se le cose andavano meglio nel passato o nel presente. Tuttavia, il pubblico in studio ha l’ultima parola su quale generazione avrà la meglio.

Małgorzata Perkowska-Czaja di Endemol Shine Polonia afferma: “Questa è la prima stagione in assoluto in Polonia e siamo molto entusiasti di mostrare questo format. È una combinazione vincente di quiz show, programma musicale, spettacolo di danza e persino talk show. Incorporare il pubblico in studio conferisce agli episodi un’atmosfera vivace, che il pubblico a casa adorerà”.

Lucas Green, Chief Content Officer, Operations, Banijay Entertainment aggiunge: “Boomerissima è un intrattenimento intergenerazionale che attira un vasto pubblico e offre divertimento e risate agli spettatori mentre giocano a casa. È un ottimo veicolo per gli ospiti famosi ed è altamente adattabile a diversi mercati e a una varietà di piattaforme”.

In Italia, non avremo una terza edizione di ‘Bomerissima’. Nelle prime settimane di questa estate, su Rai 1, sono state mandate le repliche, sospese con l’inizio delle Olimpiadi.