Il gota del tennis mondiale si è dato appuntamento a Torino, presso il Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre per le ATP Finals 2023. Fra di loro ci sarà naturalmente anche il nostro campione Jannik Sinner che è finito, in sede di sorteggio, nel girone Verde e dovrà affrontare tre grandi campioni di categoria. Il numero uno Djokovic, quindi Tsitspias e Rune. Nell’altro girono ci saranno Alcaraz, Medvedev. Rublev e Zverev. C’è proprio lo zampino delle ATP Finals 2023 nel cambio di programmazione del prime time di Rai2 (rete che ospiterà la diretta delle gare). Un cambio che coinvolgerà Boomerissima, lo show del martedì sera della seconda rete.

Jannik Sinner al posto di Alessia Marcuzzi

Martedì 14 novembre infatti nella prima serata di Rai2 è prevista la messa in onda della telecronaca diretta dal Pala Alpitour di Torino del match di tennis che vedrà impegnato il nostro Jannik Sinner contro un avversario da definire. Sinner sarà già impegnato già domenica 12 novembre quando a partire dalle ore 14 se la dovrà vedere con Tsitsipas.

La diretta da Torino del match di tennis del nostro campione farà saltare la prevista messa in onda della puntata numero tre di Boomerissima. Puntata questa che verrà trasmessa il martedì successivo, ovvero 21 novembre 2023. Questo cambio di palinsesto farà si che tutta la serie di Boomerissima, ovvero le rimanenti tre puntate, slittino di una settimana.

Il menu della terza puntata di Boomerissima

L’appuntamento dunque con la terza puntata di Boomerissima è previsto per martedì 21 novembre 2023. Ricordiamo gli ospiti di questa puntata. Per i Boomer ci saranno Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Ivan Zazzaroni e Roberto Farnesi. Per i Millennial in studio a giocare con Alessia Marcuzzi ci saranno Federica Nargi, Pierpaolo Pretelli, Cristina Marino e Jody Cecchetto. In studio per la rubrica dei miti Amanda Lear ed Ornella Muti. Prevista inoltre la presenza nella terza puntata di Boomerissima i Gemelli diversi ed Alexandra Stan.