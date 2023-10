Vediamo chi sono i millennial e i boomer ospiti della terza puntata dello spettacolo di varietà Boomerissima con Alessia Marcuzzi, in onda su Rai 2 il martedì sera.

Proseguono le registrazioni della seconda edizione di Boomerissima. Presso gli studi romani della Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, è stata registrata nelle scorse ore la terza puntata di questo spettacolo di vaietà. Programma questo che prenderà il testimone di Belve nella prima serata del martedì di Rai2. Il debutto di Boomerissima è previsto per martedì 31 ottobre 2023. Un debutto quindi che andrà in scena proprio nella serata in cui si festeggia Halloween.

Boomerissima ed il menu della prima e seconda puntata

Da queste colonne già vi abbiamo anticipato un po’ il menu della prima e della seconda puntata di questa trasmissione. Ci sono giunti però gli echi della registrazione della terza puntata di Boomerissima, attraverso gli occhi di chi ha potuto assistervi. Possiamo quindi anticiparvi i nomi di alcuni dei personaggi che animeranno i vari momenti di questo spettacolo di varietà. Programma questo il cui scheletro è la sfida fra boomer e millenial.

I boomer ospiti della terza puntata di Boomerissima

Sono stati avvistati presso gli studi romani dell’ex Dear due miti del mondo dello spettacolo nostrano, ovvero Amanda Leat e Ornella Muti. Fra i componenti delle due squadre che animeranno la seconda puntata di Boomerissima 2 si sono visti l’attrice Tosca D’Aquino, la conduttrice Andrea Delogu, il direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni e l’attore Roberto Farnesi. Queste celebrità saranno i componenti del team dei boomer.

I millennial ospiti della terza puntata

Per quel che riguarda i millenial, presso gli studi romani della Rai sono passati alla registrazione di Boomerissima Federica Nargi, Pierpaolo Pretelli, Cristina Marino e Jody Cecchetto. Prevista poi anche la partecipazione alla terza puntata di Boomerissima dei Gemelli diversi e Alexandra Stan.

Queste sono le celebrità avvistate alla registrazione della terza puntata di Boomerissima 2, la cui messa in onda è prevista per martedì 14 novembre in prima serata su Rai2, con Alessia Marcuzzi.