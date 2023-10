Dopo il buon riscontro della prima edizione era davvero scontata la conferma di Boomerissima. Il varietà condotto e ideato da Alessia Marcuzzi quindi torna dalle frequenze della seconda rete della televisione pubblica anche in questo autunno televisivo. Un ritorno previsto al termine della seconda edizione di prima serata di Belve, sempre nella prima serata del martedì di Rai2.

Il ritorno di Boomerissima

Una edizione che naturalmente ricalcherà le orme del formato della sua genesi televisiva, naturalmente con qualche correttivo e nuovi ospiti. Già perchè i protagonisti della sfida fra boomer e millennials restano le celebrità che arrivano negli studi romani Frizzi della Rai, per giocare e per divertisti con i simboli, le canzoni, le storie dei loro “migliori anni“.

Le prime prove e i primi ospiti

Si sono svolte ieri le prove presso gli studi romani dell’ex Dear della prima puntata della seconda serie di Boomerissima. TvBlog è in grado di anticiparvi alcune delle celebrità che faranno visita ad Alessia Marcuzzi e che vedremo a partire dal prossimo 24 di ottobre sulla seconda rete della Rai. Per il team dei cosiddetti boomer si segnala la presenza di Biagio Izzo, Asia Argento e Caterina Balivo.

Per la squadra dei millennials sono stati avvistati Giulia Salemi, Aurora Leone, Tommaso Zorzi e Alvise Rigo. E’ prevista inoltre la presenza a Boomerissima di Antonella Clerici, Paola e Chiara e del rapper Alfa. Questa sera partiranno le registrazioni del programma. L’appuntamento dunque per la prima puntata della seconda serie di Boomerissima è previsto per martedì 31 ottobre 2023, subito dopo Tg2 Post, con Alessia Marcuzzi, naturalmente su Rai2.