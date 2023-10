Alessia Marcuzzi torna con la seconda edizione del programma che mette a confronto Boomer e Millennial, pretesto per passare un paio d’ore in compagnia con la musica di ieri e di oggi

Alessia Marcuzzi torna su Rai 2 con un nuovo ciclo di puntate di Boomerissima, il programma che ha segnato il suo ritorno in tv nel 2023. Quest’autunno torna la sfida tra generazioni, ma anche un modo per ricordare gli anni Ottanta e Novanta, che tanto stanno andando di moda. Volete saperne di più? Che siate Boomer o Millennial, continuate a leggere!

Boomerissima 2023 oggi: puntate e ospiti

31 ottobre 2023

La prima puntata della nuova edizione vede sfidarsi per i boomer Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo, mentre per i Millennial Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Ospiti Antonella Clerici, Paola & Chiara, Alfa e gli Snap.

Boomerissima 2023: quando va in onda?

Il programma torna nella prima serata del martedì di Raidue, a partire dal 31 ottobre 2023, alle 21:20. Il primo ciclo di puntate è andato invece in onda da martedì 10 gennaio 2023.

Boomerissima, ascolti

La prima edizione del programma ha ottenuto una media di 1,2 milioni di telespettatori (7,3% di share).

Boomerissima: di cosa parla?

🎬 Sta per arrivare #Boomerissima, con Alessia Marcuzzi da martedì 10 gennaio alle 21.20 il nuovo programma che metterà a confronto Boomers Vs Millennials, tenetevi pronti lo show è qui su #Rai2! ✨@lapinella pic.twitter.com/eNXvSth5dV — Rai2 (@RaiDue) December 14, 2022

Con il giusto mix tra varietà e game-show, Boomerissima promette di regalare momenti pieni di emozioni, alternando, in un clima di festa, il racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume degli anni ’80, ’90 e 2000, a divertenti quanto originali sfide tra due generazioni e due epoche diverse di celebrità, basate sulla scia dei ricordi.

In ogni puntata sono presenti in studio due squadre, Millennial (sotto i 40 anni) e Boomer (sopra i 40 anni), ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti e, di conseguenza, i più meritevoli di vittoria.

A differenza dei più classici game-show, quindi, in cui a vincere è sempre la squadra che ha dimostrato di superare brillantemente tutte le prove, in Boomerissima è il pubblico presente in studio a scegliere chi proclamare vincitore della serata, usando come strumento di valutazione le prestazioni ottenute da boomers e millennials nei singoli match.

Non mancano inoltre grandi effetti scenici a rendere ancora più immersiva l’atmosfera. Grazie alla presenza di un armadio dai poteri magici, infatti, Alessia e gli ospiti del programma compiono un viaggio nel tempo e saranno protagonisti di inaspettate trasformazioni. In questa nuova stagione, in particolare, conduttrice e ospiti s’immergeranno nell’atmosfera di Friends, sit-com cult degli anni Novanta.

Un vero e proprio elemento magico, che caratterizzerà tutto il set, composto da uno studio classico e dal salotto Back in Time arredato come nello stile degli anni ’80 e ’90. Per Alessia Marcuzzi, infine, una sfida nella sfida: si mette infatti al timone del programma in una veste del tutto inedita. Al suo già comprovato ruolo di conduttrice, si aggiunge anche quello di ballerina e showgirl.

Boomerissima: i giochi

Nel corso delle puntate, le due squadre si devono cimentare in alcune prove per essere sottoposti al giudizio del pubblico.

– Super Hit: le squadre devono dimostrare che la musica dei propri anni è più coinvolgente di quella degli anni degli avversari, proponendo alcuni tormentoni che hanno caratterizzato le rispettive epoche. Ognuna delle celebrity lancia il brano preferito, ricordato grazie a iconiche clip e cantato da tutto lo studio; c’è anche una carta a sorpresa: per ogni squadra scende in campo un ospite speciale, interprete di tormentoni che hanno segnato un’epoca, ad eseguire un medley dei propri successi;

– Evolution of dance: Alessia Marcuzzi, accompagnata dal corpo di ballo dello show diretto da Luca Tommassini, balla e si scatena su un mix di otto brani, alcuni del passato e altri del presente. Compito delle due squadre in gara è quello di indovinare il maggior numero di brani che compongono la sequenza appena ascoltata;

– Tutti cantano Sanremo: ogni squadra deve dimostrare di saper interpretare al meglio i brani di un’edizione boomer (per i boomer) e millennial (per i millennial) del Festival di Sanremo e convincere il pubblico in studio che il proprio Sanremo sia più bello di quello degli avversari. Per ogni annata vengono mostrate le clip di tre canzoni iconiche e, quando le clip si interrompono, saranno proprio i concorrenti a dover continuare la performance canora. Al termine delle esibizioni sarà il pubblico in studio a decretare la squadra migliore;

– Sei un mito: una star che accomuna entrambe le epoche fa il suo ingresso in studio e canta alcuni dei brani più rappresentativi del proprio repertorio. Alessia Marcuzzi rivolge ai team in gara alcune domande che riguardano l’ospite musicale, dando vita a nuovi momenti di spettacolo. Il team che fornisce il maggior numero di risposte corrette vince il round;

– Sfila la moda: ogni squadra deve dimostrare che i look della propria epoca sono, o sono stati, più iconici e cool di quelli degli avversari. A scendere in passerella saranno proprio i concorrenti in gara, interpretando i look della propria epoca, in una sfida “collezione anni ’80-’90 vs collezione anni 2000-2020”;

– Round finale, l’arringa: un componente per squadra veste i panni di avvocato difensore della propria epoca, mettendo in scena un’arringa finale in cui evidenzia i pregi della propria epoca e i difetti di quella degli avversari, cercando di conquistare i favori del pubblico in studio.

Boomerissima: significato

Il termine Boomerissima, scelto dalla stessa Marcuzzi (che del programma è anche ideatrice), oltre a richiamare con una citazione metatelevisiva un successo degli anni Novanta come Paperissima, è semplicemente il superlativo di “Boomer”, aggettivo con cui i più giovani indicano le persone più grandi di loro, magari meno avvezze alle nuove tecnologie e mode.

Originaramente, la parola “Boomer” indicava una persona nata negli anni del cosiddetto “baby boom”, e cioè nel periodo di forte incremento demografico che ha interessato diversi paesi occidentali al termine del secondo conflitto mondiale, tra il 1946 e il 1964.

Nel corso degli anni (le prime volte in cui è stato usato in Italia risalgono al 2018) il termine si è affermato come appellativo ironico e spregiativo, attribuito a persona che mostri atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalle nuove generazioni.

Boomerissima è in diretta?

No, il programma non va in onda in diretta.

Boomerissima: dove si registra?

Le puntate del programma sono registrate negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. A produrre è Rai, in collaborazione con Banijay Italia. Direttore artistico Luca Tommassini.

Boomerissima su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda televisiva su Raidue, è possibile vedere Boomerissima in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Boomerissima, puntate inverno 2023

Quinta puntata, 14 febbraio 2023

Le squadre che si sfideranno in quest’ultima puntata saranno composte da Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci, per quanto riguarda i boomers, e da Andrea Dianetti, Brenda Lodigiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro per quanto concerne i millennials. Tra gli ospiti, ci saranno, inoltre, Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi.

Quarta puntata, 31 gennaio 2023

Le squadre che si sfidano in questa puntata sono composte da Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i Boomers, mentre Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i Millennials. Tra gli ospiti, Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano. Il programma –come anticipato da TvBlog– ha ottenuto dalla Rai una quinta puntata, che andrà in onda il 14 febbraio.

Terza puntata, 24 gennaio 2023

Le squadre che si sfidano in questa puntata sono composte da Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. Tra gli ospiti, Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt.

Seconda puntata, 17 gennaio 2023

Le squadre che si sfidano nella seconda puntata sono composte da Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. Tra gli ospiti, Raf e AKA 7even. Ma non solo: nel corso della serata, infatti, non manca un’incursione in studio da parte di Carlo Conti. Previsti, inoltre, nuovi giochi.

Prima puntata, 10 gennaio 2023

I team della prima puntata sono composti da Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei Boomers; Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i Millennials. Nel corso della puntata, registrata a dicembre, ci sarebbero stati degli scontri molto accesi tra Gerini e Zorzi, come anticipato da TvBlog. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto e Max Pezzali.