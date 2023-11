Proseguono le registrazioni della seconda edizione di Boomerissima. Presso gli studi romani della Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, è stata registrata nelle scorse ore la quarta puntata di questo spettacolo di varietà. Programma questo che martedì ha preso il posto di Belve nel prima time del martedì di Rai2. Un debutto che ha attenuto una media che ha sfiorato il 6% di share, che è tanta roba visto il periodo non proprio felicissimo che sta passando la seconda rete della tv pubblica.

Boomerissima e gli ospiti della seconda e terza puntata

Da queste colonne già vi abbiamo anticipato un po’ il menu della seconda puntata e della terza emissione di questa trasmissione. Ci sono giunti ora gli echi della registrazione della quarta puntata di questo varietà, attraverso gli occhi di chi ha potuto assistervi. Possiamo quindi anticiparvi i nomi di alcuni dei personaggi che animeranno i vari momenti di questo spettacolo di varietà. Programma questo il cui scheletro è la sfida fra boomer e millenial.

I protagonisti della quarta puntata

E’ stata avvistata presso gli studi romani dell’ex Dear per la rubrica “Sei un mito” Loredana Bertè. Loredana, lo ricordiamo, è fra i giurati della seconda edizione di Voice kids, in partenza su Rai1 il prossimo 22 novembre. Guest star della serata sarà l’attore Gabriel Garko. Passiamo ora ai componenti delle due squadre in gara. Per i boomer saranno presenti alla quarta puntata di Boomerissima Michela Andreozzi, Enzo Iacchetti, Stefania Orlando e Fabrizio Biggio.

Per quel che riguarda i millenial presso gli studi romani della Rai sono passati alla registrazione della quarta puntata di Boomerissima Costanza Caracciolo, Luca Onestini, Mariasole Pollio e il cantautore LDA.

Queste sono le celebrità avvistate alla registrazione della quarta puntata di Boomerissima 2, la cui messa in onda è prevista per martedì 21 novembre in prima serata su Rai2, con Alessia Marcuzzi.