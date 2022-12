Non è ancora andato in onda, ma Boomerissima, il nuovo programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi, fa già rumore. Nelle scorse ore su TvBlog abbiamo svelato una parte del cast della prima puntata, che sarà proposta martedì 10 gennaio 2023 in prime time. Ora siamo in grado di aggiungere il nome di Francesco Facchinetti e, soprattutto, alcuni dettagli rispetto a quanto avvenuto nel corso della registrazione che si è tenuta ieri, mercoledì 14 dicembre, presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, non sarebbero mancati momenti di tensione tra alcuni dei protagonisti della nuova trasmissione prodotta dalla Rai insieme a Banijay. In particolare ci sarebbero state scintille tra Tommaso Zorzi (millenial) e Claudia Gerini (boomer). Lo scaxxo, come lo definisce chi era presente alla lunga registrazione, si sarebbe consumato al momento dell’arringa finale dell’ex gieffino, che tirando in ballo, tra il serio e il faceto, i filtri che vengono usati su Tik Tok e sugli altri social avrebbe fatto indispettire l’attrice.

Il confronto, molto acceso, davanti alle telecamere sarebbe rimasto entro toni civili, ma non è da escludere che possa essere tagliato in toto o in parte in fase di montaggio, anche perché gli attriti tra i due ospiti di Alessia Marcuzzi pare non si siano placati dietro le quinte, o almeno non immediatamente.

In generale la registrazione della prima puntata di Boomerissima – che andrà in onda con qualche mese di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto – sarebbe stata caratterizzata da una partecipazione assai appassionata da parte di praticamente tutti i vip ingaggiati per l’occasione. Per esempio, si parla di una Elettra Lamborghini (al ritorno su Rai2 dopo il caso Belve) un po’ risentita in alcune fasi del gioco.

Per capire cosa effettivamente sia accaduto toccherà comunque attendere la messa in onda del primo appuntamento di Boomerissima, fissata per martedì 10 gennaio alle ore 21.20, come ufficializzato dal promo rilanciato oggi sui social dall’account di Rai2.