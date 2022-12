L’appuntamento è già abbondantemente fissato anche da queste colonne da martedì 10 gennaio in prima serata sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo per il ritorno in Rai dell’ex conduttrice del glorioso Grande gioco dell’oca del mitico Jocelyn. Alessia Marcuzzi si è trovata un giorno nell’ufficio dell’ex direttore di Rai1 Stefano Coletta e ha proposto a quello che è poi diventato direttore dell’intrattenimento prime time un programma che andasse a mischiare i boomer e i millennial, ovvero due generazioni a confronto partendo dai loro talismani quotidiani. Il direttore Coletta, rapito da un sorriso che non conosce confini (si badi bene, dopo quello di Maria Teresa Ruta certificato dal grande Sandro Ciotti alla Domenica sportiva, quando era ancora su Rai1) ha capitolato e gli ha fatto sposare il progetto, che all’epoca progetto ancora non era e che poi ha partorito questo Boomerissima, prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. che si sta registrando proprio in questi giorni presso gli affollatissimi studi Frizzi di Roma, già Dear, affollatissimi di altre produzioni Rai e compagnia cantante.

Naturalmente il fatto che il programma sia in corso di registrazione presso studi frequentati, anzi molto frequentati da addetti ai lavori e dintorni, ha fatto si che escano anticipazioni sugli ospiti di detto programma (tutto è perduto fuorchè l’ospite d’onore, diceva il grande Marcello Marchesi) ed ecco che sono usciti i nomi dei primi ospiti del programma, alcuni per esempio che il profilo twitter chiamato Cinguetterai che ha scritto che ci saranno in quella trasmissione personaggi del calibro di Gianmarco Tamberi, Luciana Littizzetto, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Max Pezzali.

Il vostro cronista di TvBlog è in grado di aggiungere qualche altro fiorellino (non è il fratello di Rosario) che andrà ad arricchire il prestigioso prato fiorito che la bella e brava Alessia Marcuzzi e il suo autorevole team di autori sta preparando per il pubblico che deciderà martedì sera 10 gennaio attorno alle 21:20 (Manuela Moreno permettendo) di sintonizzarsi sulle frequenze di Rai2. Per i boomer sono previsti ospiti di Boomerissima la sempre più bella Sabrina Salerno (per lei il tempo è come per i grandi vini, più passa e più sono buoni). Quindi sempre per i boomer in arrivo il comico e conduttore radio televisivo Max Giusti e ancora l’attrice Claudia Gerini.

Per il millennial ecco in arrivo l’attrice romana Valentina Romani che abbiamo visto in molte fiction, fra le quali Che Dio ci aiuti 4, Un passo dal cielo 3, La porta rossa e più recentemente nella miniserie Alfredino, una storia italiana. Ecco dunque alcuni degli ospiti del nuovo varietà di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi Boomerissima, al debutto, imperdibile, martedì 10 gennaio subito dopo Tg2 Post, per quattro emissioni, appunto dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.