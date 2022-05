Dopo essere tornata in tv dopo più di un anno, ospite di Domenica In Show, andato in onda su Rai 1 lo scorso venerdì, trapelano maggiori dettagli riguardo il ritorno di Alessia Marcuzzi con un programma tutto suo.

Le prime indiscrezioni a riguardo sono state pubblicate da Dagospia che ha rivelato l’esistenza di una trattativa tra la Rai e il manager della conduttrice, Beppe Caschetto, per la realizzazione di un programma in 5-6 puntate, prodotto da EndemolShine Italy, con la messa in onda prevista a novembre su Rai 2.

Stando ad una nuova indiscrezione pubblicata da Giuseppe Candela per FqMagazine, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe intitolarsi Boomerissima (titolo provvisorio). Il nuovo programma sarà una via di mezzo tra show e reality dove verranno messe a confronto varie generazioni. Il giorno di messa in onda del programma, inoltre, dovrebbe essere il martedì.

Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione dei programmi che faranno parte del prime time estivo della Rai, il direttore Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, ha confermato l’esistenza di un dialogo tra l’azienda di Viale Mazzini e Alessia Marcuzzi:

L’ho incontrata più volte, è vero che c’è un dialogo fitto. Stiamo lavorando intanto per conoscerci e poi intorno a un’idea in particolare. Per il momento, non c’è alcuna decisione.

Non rimane altro che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai che dovrebbe tenersi il prossimo 28 giugno.

Se dovesse arrivare l’ufficialità, per Alessia Marcuzzi si tratterebbe del ritorno in Rai dopo 28 anni. Agli inizi della sua carriera, infatti, la conduttrice, nel 1994, prese parte alla seconda edizione del game show di Jocelyn, condotto da Gigi Sabani, Il Grande Gioco dell’Oca, andato in onda su Rai 2.