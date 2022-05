Una bellissima Alessia Marcuzzi, con un nuovo look, ha preso parte stasera a Domenica In Show, la serata celebrativa, in onda su Rai 1, con la quale Mara Venier ha voluto festeggiare le sue tredici edizioni al timone del contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai.

La conduttrice romana è tornata in tv dopo più di un anno. Come ricordiamo, Alessia Marcuzzi, il 30 giugno 2021 tramite un comunicato, ufficializzò il suo addio a Mediaset dopo 26 anni e tantissimi programmi condotti.

Mara Venier, insieme ad Alessia Marcuzzi, ha ricordato l’esperienza de L’Isola dei Famosi, tra l’altro in onda, questa sera su Canale 5, con la ventesima puntata della sedicesima edizione.

Nelle sue prime dichiarazioni dopo il suo ingresso in studio, Alessia Marcuzzi ha ammesso che la televisione le manca, pur mostrandosi assolutamente convinta della decisione presa circa un anno fa:

È un anno che non vado in video. Questa decisione mi ha fatto bene, sono fortunata, me lo sono potuta permettere. Però quella lucetta rossa, quando ce l’hai nel sangue, ti manca. La voglia c’è, in tv ci sono cresciuta, avevo 17 anni.

Dopo aver scherzato con la padrona di casa, la Marcuzzi, insieme alla Venier che ha ironizzato sulla sua assenza dal piccolo schermo (“Non so se sei ancora capace a condurre!”), ha anche intervistato Gigi D’Alessio.

Alessia Marcuzzi: l’indiscrezione di Dagospia

Stando ad un’indiscrezione di Giuseppe Candela per Dagospia, il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv, con un programma tutto suo, sarebbe molto vicino.

La conduttrice, infatti, dovrebbe sbarcare presto proprio in Rai, precisamente su Rai 2, con un nuovo programma, prodotto da EndemolShine Italy, che dovrebbe andare in onda a novembre, in prima serata, dalla durata di 5 o 6 puntate. La fumata bianca sarebbe molto vicina, salvo colpi di scena.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, per la Marcuzzi, si tratterebbe di un ritorno in Rai. Prima di iniziare a lavorare a Mediaset con Colpo di Fulmine, infatti, la conduttrice partecipò alla seconda edizione de Il grande gioco dell’oca, game show di Jocelyn, condotto da Gigi Sabani, andato in onda nel 1994 sempre su Rai 2.