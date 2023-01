Il prossimo martedì 24 gennaio l’appuntamento è con la terza puntata, quindi sette giorni dopo, il 31 gennaio è la volta di quella che sarebbe dovuta essere la quarta ed ultima puntata, ma così non sarà. TvBlog è in grado di anticiparvi che Boomerissima continuerà anche dopo il Festival di Sanremo. Visti i risultati molto buoni in termini di ascolto, la Rai, entusiasta, ha chiesto al team che confeziona il nuovo varietà di Rai2 di produrre una puntata in più rispetto alle quattro previste, anzi a dire il vero ne sarebbe stata chiesta più di una, ma i tempi ristretti per ora non lo consentono. Boomerissima dunque con Alessia Marcuzzi avrà una quinta puntata che andrà in onda dopo il Festival di Sanremo, presumibilmente martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, naturalmente su Rai2.

Alessia Marcuzzi dunque torna ad affacciarsi dai teleschermi di Rai2 per una puntata extra del suo Boomerissima che dunque è stato promosso ed è destinato quindi ad una seconda edizione nel suo futuro prossimo venturo. D’altronde i numeri parlano chiaro, dopo il 7,4% di share della prima puntata, lo show prodotto con la collaborazione della Banijay è salito all’8.50% di share della seconda, con un ottimo dato che riguarda il mitico target commerciale 25-54 anni che ha toccato l’8%.

Buoni dati anche fra il pubblico 15-24 anni che ha sfondato il muro del 9%, cosi come la fascia 45-54 anni sempre sopra al 9%, cui evidentemente i rimandi stile millennial e boomer hanno funzionato a dovere. Fra i vari target il varietà di Rai2 ottiene il dato di share più alto nel pubblico femminile fra i 45 ed i 64 anni sfondando il 12%. Alessia Marcuzzi dunque ha trovato la strada giusta rispetto al suo ritorno in Rai con questa trasmissione che dona alla serata del martedì di Rai2 un clima sereno, di puro divertimento per un intrattenimento sincero e senza doppie letture. Insomma Boomerissima si avvia a diventare una valida alternativa a Stasera tutto è possibile per quel che riguarda l’intrattenimento della seconda rete della televisione pubblica.