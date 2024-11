Nuovo appuntamento con Amici 24 in onda domenica 24 novembre 2024 a partire dalle 14 su Canale 5: anticipazioni e diretta live su TvBlog, minuto per minuto

Oggi, domenica 23 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5, il nuovo speciale pomeridiano di Amici 24, talent show condotto da Maria De Filippi. Quali saranno gli esiti delle sfide? Chi saranno gli ospiti e i giudici? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le anticipazioni di questa puntata.

Amici 24, puntata 24 novembre 2024: anticipazioni

Dall’ultimo daytime di Amici si è saputo che Rebecca ha dovuto lasciare la scuola dopo la sfida con un altro ballerino. Al suo posto, per volere del giudice esterno, Garrison, è entrato Dandy. Tra gli ospiti del prossimo speciale, invece, ci sarà Gianni Morandi. Giudice di canto sarà Al Bano mentre di ballo Anbeta.

Presente anche Brunori Sas per cantare “Il morso di Tyson”.

Amici 24, concorrenti e insegnanti: chi sono?

Gli insegnanti di quest’edizione sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, per quanto concerne la danza.

Ecco la lista dei ragazzi e delle ragazze che hanno ottenuto la maglia ed un banco di canto:

Diego Lazzari – cantante – Ha 23 anni, viene da Genzano di Roma, ma vive a Milano con il suo migliore amico. Ha 5 fratelli maschi a cui è molto legato e con la sua musica cerca anche di aiutare la famiglia. Si descrive come un ragazzo molto sincero che affronta i problemi di petto. “Nella musica ho trovato la spinta per non pensare alle cose brutte, ho trovato la speranza e quello che mi piace realmente fare”.

Luk3 – cantante – Ha 17 anni vive a Sant’Agata de’ Goti in provincia di Benevento e dice di sé: “Il paese è piccolo, ma io ho ambizioni grandissime”. Si definisce molto competitivo. Non ha mai studiato canto, ma chitarra fin da piccolo. Ama molto scrivere e lo fa in base alle esperienze che vive. Per lui cantare significa rivivere quello che scrive e lo fa come liberazione.

TrigNo – cantante – Ha 22 anni, è nato ad Asti, ma vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. Il suo nome d’arte “Trigno” viene dal soprannome che il padre gli dava durante le partite, dagli spalti gli urlava sempre “Vai Pietrigno!”. Si descrive come un ragazzo impulsivo e competitivo. “Per me la musica è una esigenza! Come lavarsi i denti la mattina quando ti svegli!”

Nicolò – cantante – Ha 18 anni, viene dalla provincia di Perugia dove vive con i genitori, il fratello e un cane. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni e solo in seguito ha iniziato a studiare canto perché la mamma lo sentiva cantare sempre sotto la doccia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”

Vybes – cantante – Ha 21 anni, vive a Roma con i suoi genitori. Lavora in una panetteria ed è legatissimo al suo cane Willer. I genitori hanno sempre supportato la sua passione per la musica. Si descrive come un ragazzo timido e impacciato, odia le persone con un ego troppo grande e le persone che mancano di rispetto. “Nella musica mi racconto al 100%, quando canto quello che c’è nella mia testa scompare”.

Ilan – cantante – Ha 21 anni, è nato a Roma, ma vive da solo a Bologna. Si identifica nello Yin e yang, nella componente bianca che è quella emotiva e sensibile che cerca di esternare nelle canzoni e una parte più scura ricca di risentimento e rabbia che sta imparando a canalizzare con la musica. Quando era piccolo giocava suonando il violino della mamma e usava le pentole come batteria.

Dice di sé: “Quando ho iniziato a scrivere canzoni per me è cominciata una bella sfida: quella di entrare nell’ottica di aprirmi al mondo”.

Senza Cri – cantante – Ha 24 anni è nata a Brindisi, ma vive a Milano. È molto legata alla sua famiglia che l’ha sempre sostenuta e vorrebbe riuscire a ripagarli di tutto quello che le hanno donato. La musica nella sua vita c’è sempre stata, da piccolissima ha chiesto di poter suonare la chitarra perché amava molto Alex Britti. Dice di sé: “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”.

Chiamamifaro – cantante – È una cantautrice, ha 23 anni, è nata a Bergamo ma vive a Milano. “Per me la musica è uno strumento sociale, crea momenti di condivisione. È un’esperienza collettiva, unica e irripetibile. Stare sul palco mi fa sentire viva!”

Alessia – ballerina – Ha 23 anni, è originaria di Fondi (Latina), ma vive a Roma. Studia ingegneria all’università. La sua passione per la danza nasce quando aveva 4 anni: all’inizio era appassionata di hip hop poi a 9 anni ha iniziato le danze latine, la sua vera passione. Dice di sé: “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, è la mia medicina. La danza fa uscire me stessa al 100%”.

Alessio – ballerino – Ha 17 anni ed è un ballerino di hip hop. Vive a Taranto con la sua famiglia e suo padre Angelo lo ha sempre spinto e supportato nello studio della danza. La sua avventura con la danza inizia a 4 anni e mezzo e non ha mai smesso di ballare. Ha iniziato studiando hip pop, dopo un po’ di anni ha aggiunto anche modern e, poi, classico.

Dice di sé: “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”.

Daniele – ballerino – Ha 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si è trasferito a Roma per studiare danza in accademia. Si definisce una persona onesta, dice sempre quello che pensa e non si fa mai mettere i piedi in testa. Il nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la sua strada.

Teodora – ballerina – Ha 23 anni, è nata in Argentina ma all’età di cinque anni si è trasferita in Spagna. Si definisce socievole ed empatica, le piace darsi sempre nuovi obbiettivi per poi perseguirli, perché le piace mettersi alla prova.

Il suo sogno è quello di creare un giorno una compagnia di ballo.

Chiara – ballerina – Ha 21 anni, è nata a Firenze. Per studiare danza è stata qualche anno lontana da casa e da poco è tornata a vivere con la mamma e la sorella. La mamma è un’insegnate di danza classica. Per lei ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesce ad esprimere a voce.

Rebecca – ballerina – Ha 19 anni, è della provincia d’Alessandria, ma da 5 anni si è traferita a Genova per studiare danza. Si definisce una ragazza solare, testarda e determinata ed un po’ egocentrica. “Ballare è tutta la mia vita, per me significa tutto. Mi aiuta a sfogare tutto quello che sento dentro”.

Amici 24, puntata 24 novembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire lo speciale pomeridiano di Amici 24 in diretta dalle ore 14 su Canale 5 e, in streaming, sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

