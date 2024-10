Luk3: chi è il cantautore di Amici 2024

Tra gli allievi dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche il cantante Luk3 che ha Lorella come sua professoressa di canto.

Conosciamolo meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Luk3 di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 17 anni (è nato il 3 marzo 2007 sotto il segno dei Pesci) e vive a Sant’Agata de’ Goti in provincia di Benevento e dice di sé: “Il paese è piccolo, ma io ho ambizioni grandissime”.

Si definisce molto competitivo. Non ha mai studiato canto, ma chitarra fin da piccolo.

Ama molto scrivere e lo fa in base alle esperienze che vive. Per lui cantare significa rivivere quello che scrive e lo fa come liberazione.

Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, il giovane cantautore, star di Tik Tok, ha fatto parte della HouseGram. E’ stato anche un apprezzato speaker telefonico su RDS Next.

Il suo profilo Instagram @luk3official_, ad oggi, conta oltre 136mila fedelissimi followers. Il suo vero nome è Luca Pasquariello.

Tra i singoli di successo, spiccano ‘Dai miei occhi’ e ‘Tutta rosa’, ‘Alice’, ‘Chiamerà mio figlio con il nome tuo’, ‘Sara’, ‘Opera’, ‘Fotoricordo’, ‘Parigi in motorino’, presentato nelle prime puntate del talent show di Canale 5.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Diego Lazzari

Vybes

Alena

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Teodora

Rebecca

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Sienna

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.